Elon Musk explica cómo la humanidad puede sobrevivir a una tercera guerra mundial

El fundador y propietario de las compañías SpaceX y Tesla Motors, Elon Musk, habló del futuro de la civilización humana y de los peligros de la inteligencia artificial en el marco del festival South by Southwest, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad estadounidense de Austin.

El empresario aseguró que es necesario colonizar Marte y, posiblemente, la Luna para poder abandonar nuestro planeta. "Es probable que haya otra edad oscura (...) particularmente si hay una tercera guerra mundial", subrayó Musk, argumentando que en tal caso una colonia marciana "llevar adelante la antorcha de la cultura humana", informa The Verge.

"La primera nave interplanetaria podrá hacer vuelos cortos hacia arriba y abajo en la primera mitad del próximo año" Elon Musk, fundador de SpaceX

El director de SpaceX destacó que su compañía tiene previsto llevar a cabo el primer vuelo de prueba a Marte a principios de 2019 con la ayuda del cohete Big Falcon, que aún está en construcción.

"Estamos construyendo la primera nave, la primera nave marciana o interplanetaria, y creo que podremos hacer vuelos cortos hacia arriba y abajo en la primera mitad del próximo año", afirmó Musk, que reconoce que a veces sus planes son "ligeramente exagerados".

"La IA es mucho más peligrosa que las armas nucleares"

Según el inventor, la aparición de una "supermente" universal podría convertirse en una amenaza para la civilización. "La inteligencia artificial es mucho más peligrosa que las armas nucleares. Entonces, ¿por qué no hay ninguna supervisión reguladora?", se preguntó apuntando a la necesidad de la creación de un determinado organismo que tenga la competencia necesaria para supervisar los desarrollos en el campo de la IA.



Musk advirtió que los investigadores de la inteligencia artificial no están tan preocupados como deberían por la amenaza que esta representa. "El mayor problema que veo con los llamados expertos en inteligencia artificial es que creen que saben más de lo que saben en realidad. Creen que son más inteligentes de lo que son (…) No les gusta la idea de que una máquina pueda ser más inteligente que ellos, por lo que descartan esta idea", dijo Musk.