La madre de Gabriel rompe su silencio sobre la presunta asesina de su hijo

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz —el niño de 8 años que desapareció en la provincia española de Almería el pasado 27 de febrero— ha pedido "que no se extienda la rabia y que no se hable de la mujer detenida", refiriéndose a la novia del padre del pequeño, arrestada este domingo con el cadáver de Gabriel en el maletero de su coche. Ramírez ha remarcado que esa mujer no merece "que se le dé cobertura".

"Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta señora nos ha sembrado", fue el mensaje que la madre ha concedido a la emisora Onda Cero horas después de que se detuviese como presunta autora del crimen a Ana Julia Quezada, actual pareja del padre de Gabriel.

"Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente", ha declarado Ramírez.

La madre ha agradecido "a todo el mundo que se ha volcado tanto en ayudar físicamente" en la búsqueda de su vástago, "en la investigación" o a través de llenar "mensajes de cariño", y ha instado por un día más a colocar en las ventanas un pescadito con "una palabra bonita" en recuerdo de su hijo. Ramírez también ha deseado "que queden las buenas personas, las buenas acciones y la imagen de Gabriel".

Entre tanto, la progenitora ha pedido a los que están suplantando su identidad en redes sociales que dejen de hacerlo: "no hagan esto porque no soy yo y no deben hacer esto, que me están causando dolor, porque yo no quiero ver esas fotos que ponen de pérdida y, desde luego, no quiero que hablen por mí", ha demandado.

"Todas esas personas que están utilizando la muerte de mi hijo para que las sigan, que miren en su corazón, reflexionen y borren esas cuentas, porque ni se lo merece mi hijo, ni me lo merezco yo, ni se lo merece su padre, que está destrozado", ha remarcado.