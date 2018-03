Las claves del caso de Gabriel Cruz, el niño hallado muerto en España

El asesinato del pequeño Gabriel Cruz ha conmocionado a la sociedad española. La desaparición del menor, el pasado 27 de febrero, en las inmediaciones de su vivienda, mantuvo en vilo a su familia hasta este domingo, en el que su cuerpo fue hallado en el maletero del coche de la pareja de su padre, que conducía el vehículo cuando fue interceptada por la Guardia Civil.

Explicamos a continuación las claves del caso.

Cuándo: cronología de los hechos

El pequeño Gabriel salió de casa de su padre el martes 27 de febrero a las tres de la tarde, para ir a casa de un familiar. Entre ambas viviendas hay unos cien metros de distancia, pero el niño resultó desaparecido antes de llegar a su destino. Aproximadamente cinco horas más tarde, al confirmar que nadie sabía dónde estaba Gabriel, su familia dio la voz de alarma.

Casi una semana más tarde, trascendía el hallazgo de una camiseta. El propio ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, confirmaba que los análisis realizados por el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil revelaban la presencia de ADN del niño desaparecido en la prenda. Más tarde, el desenlace de la investigación demostraría que el hallazgo de la camiseta fue fingido por la presunta asesina de Gabriel.

Las pruebas realizadas han certificado que la camiseta encontrada tiene ADN de #GabrielCruz. Continúa su búsqueda, la colaboración ciudadana es fundamental. Si sabes algo, llama al 112, 062 ó 091. Muchas gracias. pic.twitter.com/pdLQtf4Pbc — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 5 de marzo de 2018

El viernes 9 de marzo la prensa española se hizo eco de la declaración de dos personas que aseguraron haber visto una furgoneta blanca merodeando por la zona donde el menor fue visto por última vez.

Dos días después, el cuerpo del menor era hallado a bordo de otro vehículo: el de Ana Julia Quezada, la actual novia de su padre.

Dónde: Desaparición, pesquisas y hallazgo

Gabriel desapareció en una pequeña pedanía de la localidad de Níjar (Almería) en Andalucía, al sur de la península ibérica. Se trata de Las Hortichuelas, una población de menos de 100 habitantes, enclavada en pleno parque natural de Cabo de Gata, que ha quedado profundamente consternada al conocer las últimas noticias sobre el caso del pequeño Gabriel Cruz.

La desaparición se produjo en el corto trayecto que separa su casa de la de su primo, pero las pesquisas de la Guardia Civil se extendieron en un radio de seis kilómetros desde el punto de inicio de forma generalizada y de hasta 12 kilómetros en lugares específicos como pozos, antiguas minas o cortijos deshabitados. La Guardia Civil centró sus pesquisas en las balsas de la depuradora de Las Negras, cerca del lugar en el que Ana Julia Quezada fingió el hallazgo de la camiseta. Un equipo especializado de buzos buscó el cuerpo de Gabriel en toda la zona.

A pesar de las difíciles condiciones los buceadores #GEAS Guardia Civil no dejan un solo pozo, depósito, charca o balsa por inspeccionar en la búsqueda de #GabrielCruz#NoDesfallecemospic.twitter.com/oA8qxiFfPi — Guardia Civil (@guardiacivil) 5 de marzo de 2018

Otra de las dificultades que tuvo que superar la investigación es la ausencia de cámaras viales o de seguridad en Las Hortichuelas, donde apenas hay negocios como restaurantes, estancos o sucursales bancarias. Ni siquiera hay un cajero automático en toda la pedanía. Las gasolineras más próximas están a decenas de kilómetros.

Finalmente, la detención de Ana Julia Quezada se ha efectuado en La Puebla de Vícar, a 43 kilómetros de Níjar.

Quién: la presunta autora material del crimen

Gabriel Cruz es hijo de Patricia Ramírez y Ángel Cruz, que están separados pero mantienen buena relación. Ambos tienen pareja en la actualidad.

Ana Julia Quezada, detenida como presunta autora material del asesinato de Gabriel, es la pareja de Ángel. Nació el 25 de marzo de 1974 en La Concepción de La Vega, en la República Dominicana. Llegó a España en 1995, con 21 años de edad, y se instaló en Burgos con una hija que había tenido a los 17 años en su país. Un año después, en 1996, esa niña, que tenía entonces cuatro años, cayó por una ventana y murió. El suceso se cerró entonces como muerte accidental, pero ahora volverá a investigarse.

Cómo: la detención y los resultados preliminares de la autopsia

Decenas de agentes cortaron el paso al coche de Ana Julia Quezada cuando estaba a punto de entrar en el garaje de un bloque de pisos de la localidad de La Puebla de Vícar. Los oficiales la obligaron a salir del vehículo y a entregarles las llaves.



"No he sido yo, he cogido el coche esta mañana", dijo la mujer, según puede escucharse en la grabación en video que ha sido difundida por el diario El Mundo.

Justo después, al abrir el maletero, los investigadores hallaron el cadáver de Gabriel Cruz.

La Guardia Civil sospechaba de Ana Julia Quezada desde hace días. Este ha sido el momento de la detención cuando transportaba el cadáver de Gabriel en el maletero https://t.co/KWmAqQWnilpic.twitter.com/3HY7u3XP8z — EL MUNDO (@elmundoes) 11 de marzo de 2018

Los resultados preliminares de la autopsia practicada al pequeño Gabriel habrían revelado la existencia de heridas que indicarían que sufrió una muerte violenta.

En concreto, el menor tendría marcas en el cuello causadas por golpes o maniobras de estrangulamiento.