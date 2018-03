La Justicia europea condena a España: Quemar fotos de los reyes es libertad de expresión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de condenar por unanimidad al Reino de España por la violación de la libertad de expresión de dos personas condenadas por injurias a la Corona por quemar en el 2007 una fotografía de los reyes -entonces Juan Carlos I y Sofía-. Los jóvenes, de 19 y 30 años en el momento de los hechos, fueron sentenciados al pago una multa de 2.700 euros o al cumplimiento de 15 meses de prisión, por lo que acabaron abonando la sanción económica para evitar la cárcel.

Ahora el TEDH ha condenado al Estado español a devolver a Enric Stern Taulats y Jaume Roura Capellerales la cantidad abonada y a pagarles otros 9.000 euros en concepto de costas judiciales y gastos.

Según el comunicado hecho público, los dos ciudadanos sufrieron una violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el relativo a la libertad de expresión. Los hechos se remontan a septiembre de 2007, cuando prendieron fuego a una fotografía de la pareja real durante la visita oficial del rey a la ciudad catalana de Gerona.

El Tribunal considera el acto como "parte de una crítica política de la institución de la monarquía en general, y en particular del Reino de España como nación", y que no fue más allá de un cierto grado de "provocación" para trasmitir un mensaje crítico en el marco de la libertad de expresión. Añade que el acto no constituía incitación al odio o la violencia.