Moscú: "Cualquier amenaza de sanciones contra Rusia por el caso de Skripal no quedará sin respuesta"

Rusia anuncia una respuesta ante las posibles sanciones de Londres contra Moscú en relación con el caso de Serguéi Skripal. "Cualquier amenaza de adopción de unas medidas de sanciones en relación a Rusia no quedará sin respuesta. Es algo que la parte británica debe entender", se ha declarado en un comunicado del Ministerio.

El Ministerio de Exteriores ruso ha presentado una decisiva protesta al embajador británico en Moscú, Laurie Bristow, en relación con las "gratuitas acusaciones contra Rusia de haber participado en el envenenamiento de Serguéi Skripal y su hija Yulia".

Asimismo, se ha subrayado que "Moscú no va a responder al ultimátum de Londres hasta que a la parte rusa no se le presenten muestras de la sustancia química citada por la investigación británica y hasta que el Reino Unido no empiece a actuar de acuerdo con la Convención sobre armas químicas, que prevé la investigación conjunta de lo ocurrido".

El caso de Skripal es un "intento bajo de Londres de desacreditar a Rusia", han denunciado en el Ministerio.

El pasado 4 de marzo, el exagente de las Inteligencias rusa y británica Skripal y su hija Yulia fueron envenenados deliberadamente con un agente nervioso en un centro comercial de Salisbury.

Al respecto, la primera ministra británica, Theresa May, dio este lunes a Moscú dos días para ofrecer una explicación "creíble" sobre el envenenamiento de Skripal luego de indicar que Rusia "muy probablemente" está detrás de la acción.

"Ultimátum inaceptable"

Al mismo tiempo, el representante permanente de Rusia ante la OPAQ, Alexánder Shulguín, ha tachado de "absolutamente inaceptable" el ultimátum de Londres de "entregar la información inmediatamente antes de que acabe el día".

"Recordamos a nuestros colegas británicos que tanto Rusia como el Reino Unido son miembros de la OPAQ, uno de los mecanismo de desarme y no proliferación más eficaces y exitosos", ha destacado Shulguín en su discurso en una sesión del comité ejecutivo de la organización. "Les exhortamos a renunciar al lenguaje de los ultimátums y amenazas y volver al ámbito del derecho de la Convención sobre armas químicas", ha instado el representante ruso.