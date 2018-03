"Moscú está abierta a colaborar en investigar el caso Skripal pero no ve reciprocidad británica"

Rusia no tiene nada que ver con el supuesto envenenamiento del exagente doble ruso Serguéi Skripal, ha afirmado el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, citado por la agencia Tass. Moscú no aceptará ninguna amenaza infundada o ultimátum, ha agregado.

"La posición de Moscú [en el caso Skripal] es bien conocida. (...) Moscú no tuvo nada que ver con el incidente" que tuvo lugar en el Reino Unido, ha declarado este martes Peskov. Ha mantenido que Rusia "rechaza categóricamente unas acusaciones que no tienen fundamento ni pruebas" y que Moscú "no acepta el lenguaje de ultimátum".

"Esperamos que prevalezca el sentido común y que otros países piensen al menos si hay alguna evidencia o no, y en qué medida se pueden justificar las recriminaciones contra Moscú", ha sostenido.

Peskov se ha negado a dar ninguna versión sobre lo sucedido. "No es asunto nuestro ofrecer versiones, especialmente por parte del Kremlin, ya que el Kremlin no investiga crímenes o incidentes, sobre todo cuando estos no tienen lugar en el territorio de nuestro país", ha manifestado.

No obstante, el portavoz ha remarcado que "Moscú sigue abierto para la colaboración en la investigación de ese incidente pero, desgraciadamente, no ve una disposición recíproca por parte de los británicos".