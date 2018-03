Lavrov: "Moscú responderá por el caso de Skripal solo después de una solicitud oficial de Londres"

Londres todavía no ha enviado ninguna solicitud oficial a Moscú relacionada con el caso de Skripal, ha afirmado el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. En caso de que Rusia reciba tal solicitud por la línea de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), Rusia responderá en un plazo de diez días, ha precisado Lavrov.

El Gobierno ruso no ve argumentos ni hechos concretos de Londres por el caso de Skripal, ha afirmado el ministro. "Con respecto a Moscú, Londres ha escogido la táctica 'la acusación es la reina de las pruebas' pero esto no puede ser así", ha criticado Lavrov. El ministro ha subrayado que "sin la presentación de unos hechos concretos, tendrán que responder por un intento claro de inducir a error a la comunidad internacional".

Al mismo tiempo, Lavrov ha conjeturado que los motivos para envenenar a Skripal podrían provenir de "aquellos a los que les gustaría continuar con la campaña rusófoba". "En el caso de Skripal no hay avances, solo retrocesos", ha concluido el ministro.

Este lunes May afirmó que era "muy probable que Rusia fuera responsable" del envenenamiento del exagente de la inteligencias rusa Serguéi Skripal y su hija Yulia y dio a Moscú un ultimátum de 36 horas exigiendo explicaciones. Serguéi Lavrov afirmó que Rusia no respondería al ultimátum hasta que no tuviera acceso a los materiales del caso.