De Los Simpson a Pink Floyd: La figura de Stephen Hawking en la cultura popular

La figura del científico británico Stephen Hawking, fallecido este martes a los 76 años de edad, ha trascendido más allá de la ciencia y la astronomía. Su fama fue tal que se hizo un personaje muy popular, cuya vida y legado fueron retratados a través del cine, la televisión e incluso la música.

Aparte de por la genialidad de su trabajo, no hay duda de que su discapacidad y peculiar apariencia física contribuyeron a que se convirtiera en un auténtico ícono de la cultura popular, señala The Guardian.

Cine

En 2014, el film 'La teoría del todo', una drama autobiográfico, retrató la relación del científico con su primera esposa, Jane Hawking, y la evolución de su esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que lo dejó completamente paralizado. El propio Hawking felicitó al director, James Marsh, por su trabajo, que hizo acreedor del premio Óscar al mejor actor al británico Eddie Redmayne por su interpretación del físico.

Televisión

Sin embargo, no era la primera vez que la historia del astrofísico y cosmólogo era llevada ante las cámaras. En 2004, la serie televisiva 'Hawking', de la cadena BBC, narró los primeros años del científico en la Universidad de Cambridge. En ella, Hawking era retratado como un estudiante brillante y disciplinado en medio de su trabajo sobre física teórica y su lucha contra la ELA. Su personaje fue interpretado por el reconocido actor Benedict Cumberbatch.

Además de las historias dramáticas alrededor de su vida, el físico dejó ver su lado humorístico en su participación en 2012 en la quinta temporada de la telecomedia estadounidense 'The Big Bang Theory'. En un episodio, uno de sus protagonistas —Sheldon Cooper— tiene la oportunidad de conocer a Stephen Hawking —interpretado por él mismo— pero el físico le demuestra que tiene un error en una de sus teorías. Es tal la humillación que siente Sheldon ante uno de sus ídoles, que se acaba desmayando frente a él.

Hawking incursionó en varias oportunidades en programas de televisión. En 2010, participó en 'Into the universe with Stephen Hawking' ('El universo de Stephen Hawking'), una miniserie documental escrita por él. En 2012, intervino en la miniserie de tres episodios 'Stephen Hawking's Grand Design' ('El gran diseño de Stephen Hawking'), un programa en el que el catedrático profundiza detalladamente desde su punto de vista sobre el origen del universo.

"El hombre más inteligente del mundo"

En 1999 fue la estrella invitada en el episodio de Los Simpson 'Salvaron el cerebro de Lisa'.

En este, Lisa Simpson, luego de denunciar a Springfield por ser una ciudad poco inteligente, escribe una carta a Mensa —una asociación internacional de superdotados— y comienza a hacer parte del grupo. Un comité de intelectuales toma el control de la ciudad, pero el pueblo acaba enfurecido por las nuevas normas que intentan imponer y los ataca. Lisa es salvada en el último momento de la muchedumbre por Hawking, quien es descrito en el capítulo como "el hombre más inteligente del mundo".

En otra escena, Homero lleva a Hawking a tomar una cerveza al bar de Moe e intenta que el científico pague la cuenta imitando la voz de su sintetizador, pero recibe a cambio un golpe por un puño que sale de la silla de ruedas del físico.

El investigador apareció en esta serie varias veces más y también en 'Futurama', el otro éxito animado de Matt Groening. En una entrevista con The Guardian en 2005, el astrofísico aseguró que "las apariciones de Los Simpson fueron muy divertidas" y consideró que su discapacidad fue tomada "de manera responsable".

Einstein, Newton y Hawking jugando al póquer

Stephen también apareció en la pequeña pantalla en un episodio de 1993 de la serie de ciencia ficción 'Star Trek: The Next Generation' ('Star Trek: La nueva generación'). Allí aparece como un holograma jugando al póquer con Albert Einstein e Isaac Newton. "El principio de incertidumbre no te ayudará ahora, Stephen", le advierte Einstein durante una mano.

Música

En 1993 el físico incursionó en un anuncio publicitario de una compañía de servicios de telecomunicaciones, proclamando que "los logros más grandes de la humanidad se han producido gracias al habla, y nuestros grandes errores por no hablar".

Este comercial sirvió de inspiración al músico David Gilmour, quien en 1994 tomó el sentido discurso del científico para escribir la canción 'Keep Talking' del disco de Pink Floyd 'Division Bell'. La voz electrónica de Hawking se escucha al principio de la pieza.

Más adelante, en 2011, el compositor alemán Rolf Riehm compuso la obra 'Hawking', inspirada en una foto del catedrático sentado frente a un cielo estrellado.