Reino Unido expulsa a 23 diplomáticos rusos por el caso Skripal

Reino Unido ha decidido expulsar a 23 diplomáticos rusos y suspender todos los contactos bilaterales de alto nivel con Moscú por el caso Skripal, ha anunciado la primera ministra británica, Theresa May, ante el Parlamento.

Se trata de "la expulsión singular más grande en más de 30 años", ha agregado May. Asimismo, ha afirmado que los 23 diplomáticos han sido identificados como "agentes de inteligencia no declarados". Tienen una semana para abandonar el país.

El Reino Unido también ha retirado una invitación al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para acudir a Londres.

May ha agregado que su Gobierno va a redactar una nueva legislación antiespionaje y aumentará los controles de los ciudadanos rusos que entren en el país. "Vamos a reforzar los controles de los aviones privados y endurecer las inspecciones en las aduanas y en el control del transporte de mercancías", ha detallado May.

Asimismo, ha informado que se incluirán nuevas enmiendas al estilo Magnitski en el proyecto de ley de sanciones existente.

Entre otras medidas, Reino Unido congelará las cuentas estatales de Rusia en el país si halla pruebas de que puedan ser utilizadas "para amenazar la vida y la propiedad de ciudadanos británicos".

Entre otras medidas, May ha anunciado que los altos funcionarios británicos y los miembros de la familia real no acudirán al Mundial de Rusia 2018.

"Cortar por completo el diálogo entre Rusia y el Reino Unido no está en los intereses nacionales del país, pero las relaciones no serán las mismas", ha dicho May. "Muchos rusos hacen una contribución valiosa a este país y van a ser bienvenidos. Pero para aquellos que quieran perjudicarnos, el mensaje es claro: no son bienvenidos", ha expresado la primera ministra.

May ha comparecido este miércoles ante el Parlamento sobre el caso del exagente de Inteligencia ruso Serguéi Skripal que, junto con su hija, fue envenenado el pasado 4 de marzo en la ciudad de Salisbury. La primera ministra ha afirmado que Rusia es "culpable" del incidente con Skripal y ha tachado las acciones de Rusia en este caso de "uso ilegal de fuerza" para con el Reino Unido.

El ultimátum

Este lunes May afirmó que era "muy probable que Rusia fuera responsable" del envenenamiento, que, según la primera ministra, se realizó utilizando "un agente neurotóxico de uso militar del tipo producido en Rusia", y dio a Moscú un ultimátum de 36 horas exigiendo explicaciones. La jefa del Gobierno británico destacó que el ataque fue un acto directo del Estado ruso contra el Reino Unido o el Gobierno ruso permitió que este agente tóxico cayera en las manos equivocadas.

Rusia no proporcionó la información que había pedido el Reino Unido debido a que no ha obtenido ninguna muestra del agente neurotóxico utilizado contra Skripal. El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, afirmó que según la Convención sobre armas químicas, el Reino Unido tenía que haberse dirigido directamente al país sospechoso de haber utilizado la sustancia, proporcionándole acceso a la misma.