El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de Dinamarca, Jaume Castan Pinos, ha comentado la decisión del Reino Unido de aplicar ciertas medidas punitivas a Rusia, como expulsar a 23 diplomáticos rusos y suspender todos los contactos bilaterales de alto nivel con Moscú por el caso Skripal.

El experto ha argumentado que "antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar opiniones muy definidas" hay que "esperar a que haya una investigación exhaustiva y concluyente", la cual "no se ha producido".

Castan Pinos ha remarcado que, sin esa investigación, las acusaciones de la parte británica, que culpa a Moscú del supuesto envenenamiento del doble agente ruso Serguéi Skripal, son "pura especulación". "Lo que estamos viendo hoy sobre todo en el Parlamento británico es pura especulación y pura habladuría", ha rematado el académico".

"La expresión que hemos oído utilizar a Theresa May, esta de 'tenemos pruebas', esta expresión a mí me suena. Yo la he oído antes. La oímos en 2003 en boca de Donald Rumsfeld [exsecretario de Defensa de Estados Unidos] y Colin Powell [exsecretario de Estado de Estados Unidos] cuando tenían pruebas de armas de destrucción masiva en Irak", ha ironizado Castan Pinos.

Según su opinión, el caso Skripal "le está sirviendo a Theresa May para consolidar su poder". El analista ha recordado que "la primera ministra sufre una crisis muy grave derivada del Brexit, no tiene mayoría parlamentaria, sus un año y nueve meses de mandato han sido caracterizados por las convulsiones políticas".