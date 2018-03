Moscú: "Washington no podrá distraernos de Siria con la situación en el Reino Unido"

Moscú ha instado a Washington a abandonar sus "planes irresponsables" sobre Siria, que llevarían a la escalada del conflicto, ha comunicado la Embajada de Rusia en EE.UU. en su cuenta de Facebook.

En su comunicado, la misión diplomática rusa afirma que hace unos días ya advirtió a Washington contra la tentación de aprovecharse de las provocaciones de los terroristas en Siria que usan armas químicas contra civiles para atacar a Damasco.

"Las amenazas del representante de EE.UU. ante la ONU para cometer tales acciones, y fomentar una atmósfera correspondiente en los principales medios de comunicación estadounidenses", causan preocupación a quien de hecho apoya Washington en Guta Oriental, cuestiona en el informe.

De acuerdo con los representantes de la Embajada rusa, toda la "resistencia" allí durante mucho tiempo está bajo el control del grupo yihadista Frente al Nusra, que durante años ha estado atacando los barrios pacíficos de la capital siria, incluidas las misiones diplomáticas rusas.

"Una vez más instamos a Washington a abandonar las declaraciones y planes irresponsables, cargados con la escalada irreversible del conflicto", expresó la Embajada rusa, que también subrayó que "no podrán distraernos de Siria" con la situación en el Reino Unido. "Siria sigue siendo el foco de atención de la diplomacia rusa", enfatizó.

Este miércoles la representante de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, ha responsabilizado a Rusia por el envenenamiento del ex agente doble de inteligencia Serguéi Skripal y el de su hija Yulia durante una reunión urgente del Consejo de Seguridad del organismo, convocada por Londres. En su intervención además se acordó de Siria y dijo que Moscú con su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, "encubrió" al presidente sirio Bashar al Assad "en cinco ocasiones".

Para finalizar, Haley ha vaticinado que "si no tomamos medidas concretas e inmediatas, se podrían emplear armas químicas en Nueva York o en otros países". "La credibilidad de este Consejo no sobrevivirá si no logramos hacer que Rusia rinda cuentas", añadió.