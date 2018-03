"No estoy bromeando": Putin pensó en hacerse taxista antes de trasladarse a Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, relató que se planteó trabajar como taxista después de dejar su trabajo en la alcaldía de San Petersburgo cuando su jefe, Anatoli Sobchak, perdió en las elecciones.

En la segunda parte del documental sobre el mandatario publicada este jueves, Putin indicó que a finales de la década de 1990 recibió una oferta de trabajo del administrador presidencial en Moscú, y no pudo no aceptarla porque no tenía otra opción.

"Pensé en qué podía hacer, ¿tal vez conducir un taxi? No estoy bromeando, ¿qué es lo que podía hacer?. Tenía dos niñas pequeñas, así que, cuando me ofrecieron trasladarme a Moscú y dedicarme a los asuntos legales en la administración del presidente, lo acepté y me vine", dijo Putin, quien, no obstante, confesó que nunca quiso abandonar San Petersburgo.