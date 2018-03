Oklahoma planea cambiar la inyección letal por un nuevo método para la ejecución de presos

El estado de Oklahoma (EE.UU.) ha anunciado su plan de usar gas nitrógeno para la ejecución de presos una vez se reasuma la pena de muerte en su territorio. La decisión fue conocida este miércoles luego de varios meses de intentos fallidos por parte del gobierno local de obtener los componentes para las drogas letales que se usaban allí hasta hace tres años, informa The Washington Post.

La medida fue hecha pública por el fiscal general del estado, Mike Hunter, y el director del departamento de prisiones, Joe Allbaugh, aunque ambos señalaron que los protocolos necesarios para el uso del gas aún no han sido elaborados.

"Ya no podemos permanecer al margen y esperar a las drogas (…) Usar [gas nitrógeno] será efectivo, fácil de administrar, fácil de obtener y no requiere procedimientos médicos complejos", manifestó Hunter, subrayando que la administración del gas probablemente requerirá del uso de una máscara por parte del recluso. No obstante, los detalles técnicos aún están por definirse.

Por otra parte, Dale Baich, defensor público federal y abogado de uno de los condenados a muerte en ese estado, destaca que ese método "nunca se ha usado antes y es experimental" y puede estar supeditado a fallas, dados los "descuidos y errores" en anteriores ejecuciones.

La pena capital en Oklahoma ha estado suspendida durante tres años tras producirse fallos en varias ejecuciones y debido a la oposición de varias compañías farmacéuticas a que sus productos sean usados para tal fin. En 2014, una inyección letal fallida provocó que un prisionero muriera 43 minutos después del inicio de la ejecución debido a un problema con el goteo intravenoso.

En 2015, después de que el estado ejecutara a Charles Warner, los funcionarios reconocieron que habían usado una droga incorrecta, una confesión que se supo horas más tarde de la apresurada cancelación de otra ejecución en la que también se iba a usar indebidamente esa misma sustancia.