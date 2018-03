Reportes: Trump decide destituir a su asesor de Seguridad Nacional

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha decidido destituir a su asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster, y ya está buscando un reemplazo, informa el diario The Washington Post, citando a fuentes familiarizadas con el caso.

Según las fuentes, Trump nunca llegó a entenderse con McMaster, pero está dispuesto a tomarse el tiempo necesario para llevar a cabo la destitución, debido a que quiere asegurarse de que el teniente general "no sea humillado" y porque quiere un "sucesor fuerte".

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha comentado que la información dada por The Washington Post no correspondería a la realidad, ya que el jefe de Estado y McMaster "tienen una buena relación de trabajo". "Acabo de hablar con el presidente Trump y con el general McMaster. A diferencia de los informes (de la prensa), ambos tienen una buena relación de trabajo y no hay cambios en el Consejo de Seguridad Nacional", escribió Sanders en su cuenta de Twitter.

Otros candidatos a ser destituidos

No obstante, las fuentes citadas por el diario indicaron que el presidente "se ha quejado de que McMaster es demasiado rígido" y que sus "informes son irrelevantes". Los posibles reemplazos del actual asesor de Seguridad Nacional serían el exembajador de EE.UU. ante la ONU, John Bolton, y el jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional, Keith Kellogg.

Asimismo agregaron que el jefe de la Casa Blanca ha iniciado un proceso de evaluación a su equipo de gobierno para hacer cambios, incluyendo en su círculo más cercano a aquellos que respetan su estilo de gestión. McMaster no es el único que se encuentra en la cuerda floja, y hay al menos cuatro candidatos más a perder su cargo, acotaron.

Este martes Trump destituyó abruptamente a Rex Tillerson de su cargo de secretario de Estado y designó en su lugar al director de la CIA, Mike Pompeo. Un día después nombró al analista Larry Kudlow para reemplazar a su principal asesor económico, Gary Cohn, quien renunció por desacuerdos comerciales. Mientras que este jueves, el mandatario adelantó que probablemente habría más cambios en su equipo.