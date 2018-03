VIDEO: El momento exacto del derrumbe del puente peatonal en Miami

En las redes sociales se ha publicado un video del momento del derrumbe del puente peatonal en Miami.

El puente peatonal en construcción se derrumbó poco antes de las 14:00 (hora local) en el estado estadounidense de Florida causando al menos cuantro muertes y un nueve de heridos.

El número de muertos tras el derrumbe sigue siendo incierto. La noche del jueves el jefe de bomberos de Miami-Dade, Dave Downey, confirmó que al menos cuatro personas habían muerto, incluido un estudiante de la UIF. Mientras que el senador de Florida, Bill Nelson, dijo a la CBS Miami que el derrumbe provocó de 6 a 10 muertes.

De las nueve personas que fueron sacadas de los escombros y llevadas a la unidad de traumatología del Kendall Regional Medical Center, dos requirieron cirugía inmediata. Otras personas sufrieron heridas que van desde rasguños y magulladuras hasta huesos rotos, y no se consideraron potencialmente mortales.

El colapso, según los medios, se debe a una falla importante del proyecto en construcción, que no se esperaba completar hasta los principios del 2019. Un bloque nuevo, de 950 toneladas, fue colocado al puente el sábado pasado. No obstante, las autoridades aún no han explicado la causa del derrumbe.

El puente está localizado al lado del campus de la Universidad Internacional de Florida, en el suroeste de Miami. Se construía con el objetivo de proporcionar a los estudiantes de la universidad y los residentes del área un paso seguro sobre la carretera Tamiami Trail.