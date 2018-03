Moscú: Rusia ha tomado ya una decisión sobre las medidas de respuesta contra el Reino Unido

"Rusia ha tomado ya una decisión sobre las medidas de respuesta contra el Reino Unido", afirmó María Zajárova, vocera de la Cancillería rusa, y agregó que "esta será comunicada a Londres no en las próximas horas pero sí muy pronto".

Esta vez, la crisis diplomática se desencadenó después de que la primera ministra británica, Theresa May, afirmara de manera infundada que era "muy probable que Rusia fuera responsable" del envenenamiento. Al mismo tiempo, Londres se negó a proporcionarle a Moscú acceso a los materiales de la investigación sin explicar claramente los motivos.

A pesar de que Rusia se mostró abierta desde el primer momento a colaborar en la investigación del caso, Londres no solo se negó a cooperar con Moscú directamente, sino tampoco a través de intermediarios, algo que constituye una "grave violación" de la Convención sobre la prohibición de las armas químicas, según denunció el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

A nosotros nadie nos ha entregado nada, a la OPAQ nadie le ha entregado nada

Sin embargo, la falta de argumentos convincentes no impidió que varios países expresaran su apoyo al Reino Unido. "¿Basándose en qué se hacen semejantes declaraciones? ¿Les entregaron datos de algún tipo? […] A nosotros nadie nos ha entregado nada, a la OPAQ nadie le ha entregado nada. Existe lo que se llaman pruebas, materiales, muestras de la sustancia encontrada. ¿Alguien además de las autoridades británicas tiene estos datos? Nadie", expuso Zajárova. "¿Cómo puedes solidarizarte con algo que no comprendes porque no tienes datos originales concretos?", se preguntó María Zajárova.