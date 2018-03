España: Juzgarán al actor Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen en Facebook

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra el actor español Willy Toledo por sus comentarios en redes sociales a raíz de la apertura de juicio contra tres mujeres que organizaron una 'Procesión del Coño Insumiso' en Sevilla (Andalucía, España), informa El Español.

El artista escribió en Facebook: "Yo me cago en dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de 'la santidad y virginidad de la Virgen María'. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso".

La Fiscalía ha tramitado una denuncia por un delito contra los sentimientos religiosos, aunque el procedimiento se inició en 2017, cuando la Asociación de Abogados Cristianos presentó cargos por esos comentarios.

El pasado 5 de julio, Toledo tuvo conocimiento de que tres mujeres serían juzgadas por un presunto delito contra los sentimientos religiosos porque el 1 de mayo de 2014 organizaron una procesión en la que varias féminas portaron la representación de una vagina gigante como si fuera un paso de Semana Santa.

Además, el actor llamó "energúmena" a la jueza que pedía 3.600 euros para cubrir la multa que exigía la acusación, compuesta también por esa misma organización.