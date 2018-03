El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convoca al embajador de Reino Unido

Laurie Bristow, embajador de Reino Unido en Rusia, ha sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, según comunican desde ese órgano.

La decisión se da luego de que el canciller británico, Boris Johnson, asegurara que era "muy probable" que detrás del ataque contra el ex doble agente ruso Serguéi Skripal estuviera una decisión de Vladímir Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó de "escandalosos e imperdonables" esos comentarios.

La primera ministra británica, Theresa May, había afirmado de manera infundada que era "muy probable que Rusia fuera responsable" del envenenamiento de Skripal. Sin embargo, Londres se negó a proporcionarle a Moscú acceso a los materiales de la investigación sin explicar claramente los motivos.

No es la primera que Rusia se convierte en objetivo de acusaciones gratuitas por parte del Reino Unido sin que en ningún momento se hayan presentado hechos concretos que lo demuestren. A finales de 2017, Johnson señaló a Rusia por supuestamente intentar interferir en los asuntos de su país —en particular, en las elecciones y el Brexit—, pero no presentó pruebas al respecto.

El caso Skripal ha desatado una crisis diplomática entre ambas naciones, con la expulsión de 23 diplomáticos rusos de Reino Unido y la pronta adopción de posibles medidas análogas por parte de Rusia, que ha ofrecido su cooperación en la investigación a pesar de la negativa de la parte británica.