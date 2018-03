El ingeniero del puente de Florida reportó grietas dos días antes del fatal colapso

Nuevas pruebas han aparecido en relación con el puente peatonal que se derrumbó el jueves en Florida, EE.UU. Ahora, un audio revela que un ingeniero intentó reportar daños estructurales días antes de que ocurriera el incidente, que acabó con la vida de al menos seis personas.

Según comunicó el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés), el ingeniero principal del proyecto, Denney Pate, dejó un mensaje de voz a un colega en el FDOT, en el que alertó sobre fisuras en la estructura dos días antes de que colapsara. Sin embargo, no fue sino hasta un día después de la tragedia que el destinatario llegó a su oficina y lo escuchó.

"Hemos echado un vistazo y, obviamente, será necesario hacer algunas reparaciones, pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema", aseveró Pate en el correo de voz. "Desde esa perspectiva no estamos preocupados, aunque obviamente el problema de las fisuras no es bueno y, ya sabes, hay que hacer algo para repararlas", agregó.

Al respecto, el FDOT resaltó que la compañía encargada de la ingeniería del proyecto "en ningún momento" alertó de problemas estructurales que supusieran un riesgo para la vida. "Estamos desconsolados por la pérdida de vidas y las lesiones", indicó el Departamento.

El puente, situado cerca del campus de la Universidad Internacional de Florida, en el suroeste de Miami, se estaba construyendo con el objetivo de proporcionar a los estudiantes de la universidad y los residentes del área un paso seguro sobre la carretera Tamiami Trail.