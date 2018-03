Un pedófilo es atrapado tras vender su teléfono sin borrar el contenido que guardaba

Un británico fue arrestado luego de que la Policía descubriera imágenes pornográficas de niños en su antiguo teléfono, informó Wales Online.

Wayne Richard Hartley, residente en la ciudad de Swansea (Gales, Reino Unido), anunció la venta de su dispositivo iPhone 5 a través de Facebook el año pasado. En el mes de septiembre, Hartley acordó una cita con el hijo del futuro comprador, quien una vez concluida la transacción le entregó a su padre el móvil adquirido de segunda mano.

No obstante, el nuevo dueño descubrió que el teléfono no había sido formateado y conservaba archivos de su anterior propietario. En su intento por respetar la privacidad de Hartley, el comprador intentó contactar con él para que pudiera guardar una copia de sus documentos, pero al no conseguirlo decidió reestablecer el teléfono él mismo. Fue entonces cuando descubrió que el aparato contenía varios archivos con pornografía infantil.

Luego de entregar el móvil a las autoridades, fueron encontradas decenas de imágenes y videos explícitos de abuso sexual a menores. El análisis exhaustivo reveló que el anterior propietario había incurrido en búsqueda de material pornográfico en Internet con los términos "madre e hijo".

Hartley, de 42 años, no desmintió las acusaciones y confesó que había estado viendo ese tipo de contenido una par de semana atrás. Además aseguró que había tratado de eliminar el material y que era consciente de su problema de pedofilia.

El acusado fue condenado a labores comunitarias durante dos años y a una rehabilitación de 40 días. Asimismo, tuvo que pagar casi 190 dólares al actual propietario del teléfono por daños y perjuicios.