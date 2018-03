Un segundo senegalés muere en Madrid tras sufrir un ictus en las protestas de Lavapiés

Un senegalés ha muerto este viernes en el barrio Lavapiés de Madrid, España, un día después de que otro hombre de la misma nacionalidad perdiera la vida en ese lugar presuntamente a manos de la Policía. Sobre esto informa El Salto citando al Servicio de Emergencias de la ciudad.

Según trascendió, Ousseynou Mbaye, vendedor ambulante de 54 años, murió a causa de un ictus —la rotura de un aneurisma— que sufrió durante las protestas del jueves en Lavapiés, en las que cientos de personas se enfrentaron con la Policía.

El hombre no presentaba signos de violencia física, y el Ayuntamiento de Madrid aseguró que su muerte no guarda relación con el primer fallecido, el también mantero Mmame Mbaye, que no tiene parentesco con el segundo fallecido.

Los disturbios responden a la creencia de que la muerte de Mmame se produjo a manos de la Policía, que al igual que Ousseynou se desempeñaba como vendedor ambulante en ese barrio madrileño. Las manifestaciones callejeras continuaron este viernes, aumentaron en convocatoria e incluso contaron con la visita del embajador de Senegal en España.