Elon Musk: "La inteligencia artificial es mucho más peligrosa que las ojivas nucleares"

El fundador de las compañías SpaceX y Tesla, Elon Musk, advierte del serio peligro que puede traer consigo la inteligencia artificial (IA) porque "es mucho mayor que el de las ojivas nucleares".

"Soy muy cercano a lo más puntero de la IA y me asusta muchísimo. Es capaz de mucho más de lo que casi nadie sabe y su tasa de mejora es exponencial", subrayó Musk.

Regular la IA

En una conferencia sobre tecnología en Austin (Texas, EE.UU.) el pasado domingo, el empresario sudafricano-estadounidense manifestó la necesidad de crear un organismo que regule su desarrollo. Según él, la también llamada 'inteligencia computacional', superará la capacidad del ser humano y hay que administrarla de manera segura.

Aunque manifestó que no suele ser un "defensor de la regulación y la supervisión", Musk considera que la humanidad corre grave peligro. Por tanto, califica de "extremadamente importante" la creación de un organismo público con los conocimientos suficientes para supervisar el desarrollo de la IA de forma segura.

Para respaldar su opinión, el multimillonario presentó como ejemplo un sistema de IA conocido como 'AlphaGo Zero', desarrollado por la compañía DeepMind —adquirida por Google en el 2014—, que aprendió a jugar el famoso juego de estrategia chino Go sin la intervención humana. Simplemente por medio del juego aleatorio contra sí mismo. Además, su versión modernizada, AlphaZero, logró derrotar incluso a AlphaGo, recordó Musk.

"Súper inteligencia digital"

No obstante, Musk resaltó que no le preocupa la IA en aplicaciones específicas como en los autos autónomos u otras herramientas, pues no genera riesgos severos. Por otro lado, enfatiza en el peligro de la "súper inteligencia digital" en maquinarias con múltiples funciones, cuya potencia de cálculo es "un millón de veces mayor".

"Su tasa de mejora [de la IA] es realmente dramática. Tenemos que encontrar la forma de garantizar que la llegada de la súper inteligencia digital sea simbiótica con la humanidad. Creo que esa es la mayor crisis existencial que enfrentamos y la más urgente", aseveró.