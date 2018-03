Investigan en EE.UU. a Facebook y el "arma secreta política" de Trump por el uso ilegal de datos

La fiscal general del estado de Massachusetts (EE.UU.), Mara Helay, ha anunciado la puesta en marcha de una investigación sobre Facebook y la compañía británica Cambridge Analytica debido al uso ilegal de datos personales de los usuarios de redes sociales durante la campaña presidencial en EE.UU. en el 2016. "Los residentes de Massachusetts merecen respuestas inmediatas de Facebook y Cambridge Analytica, estamos lanzando una investigación", escribió Helay en su cuenta de Twitter.

Previamente, Facebook eliminó de la red social la página de la compañía londinense, que participó en la campaña presidencial de Donald Trump, por la violación de no divulgación de la política de datos del usuario, informa el periódico 'The New York Times'.

De acuerdo con Facebook, el desarrollador de la aplicación 'thisisyourdigitallife' y profesor en la Universidad de Cambridge, Alexánder Kogan, entregó a Cambridge Analytica y a otra empresa los datos de los usuarios de la aplicación asociados a sus cuentas en redes sociales.

La administración de Facebook, por su parte, se enteró del abuso en el año 2015 y exigió a la empresa eliminar los datos de sus usuarios. En aquel entonces la compañía y el desarrollador de la aplicación aseguraron a la red social que habían cumplido el requisito, sin embargo, hace unos días, Facebook encontró que los datos no habían sido eliminados por completo, después de que la página de la empresa fuera retirada para aclarar los detalles.

"Arma política secreta" de Trump

www.globallookpress.com

Mientras tanto, en noviembre del 2016 la CNN había calificado a Cambridge Analytica como un "arma política secreta" del entonces candidato a la Presidencia de EE.UU. por el Partido Republicano, Donald Trump.

De acuerdo con la cadena, en septiembre del 2016 la empresa habría recibido más de 5 millones de dólares por parte del equipo de campaña del magnate y utilizaba diferentes métodos para convencer a los estadounidenses de votar por Trump en las elecciones.

Uno de ellos fue crear un perfil de identidad de una persona utilizando más de 5.000 parámetros diferentes de análisis, entre los que figuran las tendencias políticas de las personas, su voto en las elecciones pasadas, los programas de televisión que miran o los productos que adquieren. Posteriormente, la compañía le ofrecía a la persona cumplimentar un test psicológico para determinar su grado de sinceridad, sentido de la justicia y niveles de ansiedad.

El propio director general de la compañía, Alexánder Nix, explicaba que los datos obtenidos permitían enviarles a los usuarios material publicitario utilizando las redes sociales u otros canales de comunicación digital, o comparar los datos con los intereses televisivos de las audiencias objetivas y transmitirles algún material específico.

La revista suiza 'Das Magazin', por su parte, reveló en diciembre del 2016, que Cambridge Analytica también utilizó un método de recolección de datos ideado por el psicólogo polaco Michal Kosinski en su época de estudiante en la prestigiosa Universidad de Cambridge. La aplicación, llamada 'MyPersonality', fue desarrollada por el joven científico para Facebook con el fin de obtener y analizar datos personales.

La aplicación analizaba a qué publicaciones de la red social el usuario había dado un 'me gusta'. La información obtenida permitía saber la raza del participante con una exactitud del 95%, sus preferencias políticas (con un 85% de exactitud) y su orientación sexual (con un 88% de exactitud), entre otros datos.

Los medios también han especulado que el mismo método habría beneficiado el voto favorable al 'Brexit' en el Reino Unido, también en el 2016. Así, la plataforma Leave.eu, partidaria del 'Brexit', anunció que Cambridge Analytica había sido contratada para apoyar la campaña en la Red.