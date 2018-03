"Londres quiere emprender una 'pequeña guerra victoriosa' contra Rusia para ganar popularidad"

El Gobierno del Reino Unido está utilizando el caso del envenenamiento del ex agente doble de Inteligencia, Serguéi Skripal y su hija, para ganar popularidad, pero esto no va a funcionar, ha declarado el embajador de Rusia en Londres, Alexánder Yakovenko.

"Es muy probable que el gabinete vea esta crisis como una 'pequeña guerra victoriosa' que le permita ganar puntos dentro del país, pero no va a funcionar", ha aseverado Yakovenko en el marco de una entrevista concedida a Mail on Sunday y citada por RIA Novosti.

Mantener la presunción de inocencia

"La presunción de inocencia es un principio legal universal, y la carga probatoria recae sobre el Gobierno británico", ha subrayado Yakovenko en el contexto de las exigencias de Londres de que Moscú presente pruebas de su inocencia en el caso Skripal.

"No sabemos si el Reino Unido haya presentado algunas evidencias a EE.UU., Francia y Alemania –lo más probable es que no– pero si lo hizo, ¿por qué no presentarlas a través de los canales establecidos en la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas?", ha cuestionado el diplomático ruso.

Además, el embajador ruso ha comparado las acusaciones no probadas del caso Skripal con las de las armas de destrucción masiva con las que Londres y Washington justificaron la invasión de Irak en el 2003. "En aquel momento dudar de estas declaraciones de EE.UU. y el Reino Unido se consideraba una salvaje teoría de la conspiración. Ahora la situación ha cambiado", subraya el diplomático ruso.

Moscú no planea ciberataques contra Londres

El embajador ruso ha despejado los temores de que Rusia pueda lanzar una guerra cibernética contra el Reino Unido. Yakovenko ha recordado que durante la visita del ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, a Moscú en diciembre pasado, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, lo invitó a realizar consultas conjuntas sobre ciberseguridad, como las que ya se están celebrando con China, la India y otros países.

"Queremos hablar con otros jugadores de la arena mundial para establecer reglas de conducta en el ciberespacio: lo que está permitido y lo que no, lo que constituye una agresión y cómo responder a estos incidentes, etc. Por el momento no hemos recibido ninguna respuesta [de Londres]", ha indicado el embajador ruso.

"De este modo, mientras que Rusia muestra una actitud constructiva, los parlamentarios y los medios de comunicación británicos bajo la presunta tolerancia de las autoridades hablan de realizar ciberataques contra Rusia. Ustedes no escucharán tales conversaciones en Moscú", ha asegurado Yakovenko.

Medidas de respuesta

Rusia se reserva el derecho a tomar medidas de respuesta adicionales en caso de que el Reino Unido realice nuevos movimientos hostiles hacia Moscú. "Lo hemos comunicado este sábado al embajador británico", ha concluido Yakovenko.