Putin: "Rusia no participará en ninguna carrera armamentística"

Rusia va a resolver las disputas con otros países "por medios políticos y diplomáticos", pero está dispuesta a proteger sus intereses nacionales, ha afirmado el presidente ruso, Vladímir Putin. El mandatario ruso ha hecho estas declaraciones en una reunión con los candidatos presidenciales de las elecciones que se celebraron el 18 de marzo y sus delegados.

Putin ha comunicado que tanto este año como el año que viene se prevé reducir los gastos en la defensa en Rusia, aunque al mismo tiempo ha asegurado que esto no causará problemas en el sector. "No habrá ningún aumento, no permitiremos ninguna carrera armamentística", ha subrayado el presidente.

Al mismo tiempo, el mandatario ha llamado a otros candidatos a un "diálogo abierto y honesto". "Creo que es importante unir los esfuerzos de todos los partidos políticos, de las organizaciones sociales y de la comunidad en general para implementar una agenda positiva", ha expresado Putin.

En las elecciones presidenciales que se celebraron en Rusia el 18 de marzo, Putin logró un 76,66 % de los votos tras el recuento del 99,84 % de las actas. La Comisión Electoral rusa debe determinar los resultados finales en un plazo no superior a 10 días tras la votación.