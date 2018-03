¿Su mayor legado? Hawking dejó la fórmula para detectar universos paralelos antes de morir

La existencia de universos paralelos y la posible forma de descubrirlos forman parte del último trabajo realizado por el físico británico Stephen Hawking, que murió el 14 de marzo último, publicó The Times.

La obra titulada 'Una salida suave de la inflación eterna' recoge conceptos de su teoría de la falta de límites, que expone que el universo se expandió a partir de un pequeño punto tras el Big Bang. Esta nueva propuesta sugiere que esa gran explosión fue solo una de las infinitas que se produjeron, cada una de las cuales creó su propio universo.

En ese contexto, Thomas Hertog, quien colaboró con Hawking, explicó que el trabajo hace que el multiverso sea más sencillo de comprender, al convertirlo en "un marco científico comprobable". La investigación muestra que, si se utilizan las herramientas matemáticas correctas, se podría enviar una sonda espacial capaz de descubrir su existencia.

Si esta propuesta del astrofísico británico hubiese tenido éxito mientras Hawking aún estaba con vida, Hertog aseguró que le habría permitido obtener el premio Nobel que "había deseado durante tanto tiempo". No obstante, esto no ocurrirá ya que el reconocimiento no se entrega de manera póstuma.

Mientras, la última teoría desarrollada por el científico todavía está siendo analizada por los especialistas de la revista científica de EE.UU. Physical Review Letters, quienes deberán darle su aprobación antes de que sea publicada.