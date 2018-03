¿Por qué un artista de 70 años reprodujo la Capilla Sixtina en una humilde iglesia mexicana?

Miguel Macías, un artista plástico mexicano de 70 años de edad, logró pintar una réplica exacta de la Capilla Sixtina en una humilde iglesia ubicada en un barrio de Ciudad de México, informó EFE.

La obra puede ser apreciada en el techo de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el noreste de la capital.

Macías, quien además es un diseñador jubilado y empleó casi dos décadas en reproducir la más célebre obra del genio Miguel Ángel, relató a la agencia que fue una coincidencia lo que lo llevó a trabajar en la monumental reproducción.

Por casualidad

En el año 1999, un amigo lo invitó a Roma y cuando pasó por el Vaticano comenzó a medir con pasos el tamaño de la capilla. Así se dio cuenta de que las medidas (500 metros cuadrados) eran casi iguales a las de la iglesia de su barrio.

De vuelta a México, le contó al sacerdote de la parroquia sobre la idea que tenía de pintar las mismas imágenes de la Sixtina en esa iglesia, y como mayor argumento le dijo que lo acababan de jubilar y que disponía de "todo el tiempo del mundo".

Miguel Macías calculó que invertiría 6 años para culminar su trabajo, pero le tomó 18. Contó además que para superar la dificultad que supuso la falta de recursos económicos, debió vender televisores, licuadoras y planchas de su propiedad.

Para desarrollar su tarea, improvisó un taller en el techo de la iglesia y allí pintaba lienzos de 15 metros de ancho, que después eran pegados al techo interno del recinto religioso.

"Miguel Ángel estuvo cuatro años (para pintarlo). A él le pagaron, le ayudó la familia Medici y era un genio, pero yo no. Yo ni pintor me considero. Esto es una obra de Dios, yo solo hice lo que me correspondía hacer", contó el artista mexicano.

Durante el proceso, Macías sufrió caídas, sofocos, inundaciones y hasta robos, pero él mismo pintó en una cortina el lema que le servía de aliento cotidiano: "No te rindas, Miguelito".