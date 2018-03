El Parlamento británico convoca a Mark Zuckerberg para testificar sobre la filtración de datos

Legisladores británicos han instado al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, que presente pruebas relacionadas a los vínculos de la red social con la empresa de análisis político y datos digitales Cambridge Analytica, informa CNBC.

Según materiales publicados por The Observer y The New York Times, Cambridge Analytica tuvo acceso no autorizado a decenas de millones de perfiles de Facebook en una de las brechas de datos más grandes en la historia de las redes sociales.

Los medios describieron cómo una aplicación llamada 'thisisyourdigitallife' "cosechó" perfiles de unos 50 millones de usuarios de Facebook, principalmente en EE.UU., sin su consentimiento explícito. Los datos fueron compartidos luego con Cambridge Analytica, que los utilizó, supuestamente, para crear personalizados anuncios políticos e influir en las elecciones presidenciales de 2016.

Por su parte, Cambridge Analytica declaró a través de un comunicado oficial que esta información de Facebook no fue utilizada como parte de los servicios que proporcionó a la campaña presidencial de Donald Trump.

Hasta el momento, Zuckerberg ha guardado silencio sobre el tema, pero los legisladores del Reino Unido ahora demandan una explicación. Damian Collins, miembro del Parlamento, envió una carta a Zuckerberg el martes pidiéndole que comparezca frente al Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del organismo.