El primer burdel de muñecas sexuales en Francia podría cerrar por "alentar la violación"

Grupos feministas y políticos presionan para que las autoridades de París (Francia) cierren el burdel de muñecas sexuales Xdolls, el primer establecimiento de ese tipo que abrió en territorio galo a finales del pasado enero, informa Le Parisien.

"No es un 'sex shop', es un lugar donde violan a mujeres", asegura Lorraine Questiaux, abogada y portavoz de la asociación feminista 'Mouvement du Nid'. Asimismo, los diputados del Partido Comunista Francés alegan que las muñecas, que miden alrededor de 1,45 metros, promueven conductas sexuales delictivas.

La Policía francesa vigila la situación para detectar posibles delitos. Por su parte, un agente que no desveló su identidad recordó al diario que "no son mujeres reales", con lo cual estima que "no se trata de un problema criminal, sino moral".