Facebook publica consejos en medios mexicanos para detectar 'fake news' sobre las elecciones

La red social Facebook se ha comprometido a ayudar a los mexicanos a detectar 'fake news' relacionadas con las elecciones presidenciales de ese país, según informa Bloomberg.

Tras ser duramente criticado por su postura pasiva durante las elecciones estadounidenses de 2016, el 'gigante de las redes sociales' está tomando medidas para evitar que el fenómeno conocido como 'fake news' afecte a la campaña presidencial de México, donde los comicios tendrán lugar el 1 de julio de este año.

Facebook publicó este martes anuncios en algunos periódicos mexicanos, como El Financiero, bajo el titular de "Consejos para detectar fake news". Entre la lista de 10 consejos, se encuentran algunos como "duda del titular", "verifica la fuente", u "observa cuidadosamente la URL". En la parte inferior de la página aparece un mensaje en el que se dice: "Juntos podemos limitar la difusión de noticias falsas".

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que responder a los críticos que decían que ciertas historias virales en esa red social podrían haber influido en el resultado de las elecciones. La compañía de Zuberberg está trabajando con First Draft, una coalición periodística sin fines de lucro, con la finalidad de presentar una serie de consejos para detectar información errónea o falsa.

Recientemente, The Observer y The New York Times publicaron que la empresa británica Cambridge Analytica tuvo acceso no autorizado a decenas de millones de perfiles de Facebook y los utilizó, supuestamente, para crear anuncios políticos personalizados e influir en las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU.