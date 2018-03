El Parlamento catalán buscará nuevo candidato a 'president' tras la renuncia de Jordi Sánchez

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, acaba de anunciar que el hasta ahora candidato a la investidura como presidente de la Generalitat catalana, Jordi Sánchez, ha presentado su renuncia. A partir de este jueves, Torrent iniciará una nueva ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato.

Jordi Sánchez, número dos del partido Junts per Catalunya (JuntsxCat), era el candidato propuesto por este partido en sustitución de Carles Puigdemont. Su situación jurídica, en prisión preventiva y procesado por el delito de sedición, y el hecho de que el magistrado del Tribunal Supremo que tramita su causa le haya negado la posibilidad de salir de la cárcel para asistir al debate de investidura, mantienen el bloqueo en la cámara legislativa catalana. El reglamento del 'Parlament' no contempla una investidura no presencial, el mismo impedimento con el que se encontraba Puigdemont, huido de la Justicia española en Bélgica.

"És l’hora de recuperar les institucions. És l’hora de foragitar el 155. És l’hora d’avançar amb eficàcia i dignitat democràtica", clou @rogertorrent al #Parlamentpic.twitter.com/i053DaqDPv — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 21 de marzo de 2018

Roger Torrent ha manifestado que "es hora de recuperar las instituciones. Es hora de ahuyentar el 155 [artículo de la Constitución española por el que el Gobierno central ha intervenido la autonomía catalana]. Es la hora de avanzar con eficacia y dignidad democrática". Para ello, este jueves iniciará una nueva ronda de contactos para proponer un nuevo candidato o candidata. El político ha calificado la acción de Sánchez de "acto de generosidad".

🔴En un acte de generositat @jordialapreso renuncia a ser candidat per permetre una investidura, i acabar així amb l’actual estat d’usurpació de les institucions de Catalunya. Però això no vol dir que les intromissions il·legítimes i antidemocràtiques de l’Estat quedin impunes. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 21 de marzo de 2018

A través de Twitter, el presidente del Parlamento catalán ha afirmado que es un hecho que no se debería de haber producido nunca, pero que "honra" a Sánchez. "El actual estado de usurpación de las instituciones de Cataluña" y advierte que "esto no quiere decir que las intromisiones ilegítimas y antidemocráticas del Estado queden impunes", ha añadido.