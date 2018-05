"No existen razones que puedan deslegitimar las presidenciales de Venezuela"

Elpresidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), Nicanor Moscoso, luego de entregar el informe técnico de la misión de observación a las autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), aseguró que los resultados de la contienda son legítimos.

Los expertos electorales consignaron el documento a menos de 24 horas de culminado el evento.

Las elecciones venezolanas, que otorgaron la victoria al presidente Nicolás Maduro, contaron con la observación más de 150 expertos, entre ellos los representantes del Ceela y de la Comisión Electoral Central de Rusia.

Moscoso detalló sus impresiones sobre el reciente evento comicial.

RT:¿Cuál es el balance general que tienen del proceso electoral venezolano?

NM: Gracias a los esfuerzos institucionales que ha hecho este país, presenta uno de los sistemas más confiables y más modernos de América Latina.

El ecuatoriano Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. / Captura de pantalla / RT

Anteriormente, el expresidente estadounidense Jimmy Carter lo valoró como el mejor sistema electoral del mundo.

Por nuestra parte, podemos valorar que el sistema tiene un alto nivel de tecnificación, que le permite entregar resultados positivos y con la participación de todos los actores políticos en contienda, y eso le otorga confiabilidad.

Adicionalmente, el mismo día de la elección se comprueba [por auditoría] que las actas que emite cada máquina de votación corresponden, exactamente, con el número de votos emitidos por los votantes, auditándose un 53 % de las máquinas de votación.

Consideramos que las diferencias expresadas por uno de los candidatos (Henri Falcón) son de orden político y no del sistema electoral, y en esas valoraciones nosotros no participamos.

El candidato presidencial Henri Falcon reacciona ante los resultados de las elecciones, el 20 de mayo de 2018 / Marco Bello / Reuters

RT:Con base en la observación del Ceela, ¿existen razones para deslegitimar el proceso?

NM: No existen razones que puedan deslegitimar las presidenciales de Venezuela, al contrario, el Ceela considera que es un proceso legítimo, que sus resultados son verdaderos.

Quienes lo quieren descalificar, nacional o internacionalmente, lo hacen atendiendo a sus razones políticas y eso opera dentro de la percepción de cada actor político, pero en ningún momento se han presentado denuncias sobre el proceso mismo, es decir, sobre la técnica que emplea el sistema para emitir los votos, o para escrutarlos.

Cualquier deslegitimación que se quiera hacer a las presidenciales de Venezuela, son [apreciaciones] estrictamente políticas.

RT:¿La abstención venezolana es superior a la que se registra en otros países de Latinoamérica?

NM: En la región existen diferentes niveles de abstención, que responden a la obligatoriedad o no del voto.

Podemos considerar que países donde no son obligatorias las votaciones, casos Colombia y Chile, por ejemplo, el nivel de votantes oscila generalmente entre el 40 y 45 %, mientras que el ausentismo (abstención) se ubica entre el 55 y el 60 %.

El caso venezolano es igual a los que describí. La participación de un 48 %, aproximadamente, del electorado, está muy cerca de los estándares habituales del país.

Hay que destacar que el CNE de Venezuela, en los últimos años, logró incorporar [en elregistro] a la totalidad de votantes, mientras que años atrás se habilitaba sólo al 30 o 40 % de los votantes posibles, y de ese porcentaje votaba apenas la mitad.

Podemos decir que hace dos décadas atrás, en este país se elegían presidentes con un 15 ó 20 % de los posibles electores.

Miembros de una mesa electoral cuentan las boletas durante las presidenciales en Caracas. 20 de mayo de 2018 / Stringer / Reuters

RT: Luego de presenciar varias elecciones venezolanas, ¿cuál es la opinión que se ha formado el Ceela sobre la plataforma electoral?

NM: Debido a los procesos de tecnificación constantes, la plataforma electoral de Venezuela es plenamente confiable.

Algunos políticos locales han acostumbrado hacer campaña expresando desconfianza hacia el sistema electoral, lo mismo que algunos actores internacionales, eso ha llevado a las autoridades a desarrollar un nivel de tecnificación que permite someter a la plataforma a unas 18 auditorías.

Cada una de las partes del proceso son auditadas y comprobadas por los participantes, que incluyen a representantes de cada uno de los partidos políticos que se inscribieron en la contienda.

Nunca se han presentado denuncias directas sobre la plataforma tecnológica electoral del CNE de Venezuela.

RT:¿Cómo se maneja el desconocimiento del proceso que hizo uno de los candidatos?



NM: Las descalificaciones al evento electoral expresadas por los candidatos que perdieron la contienda de este 20 de mayo, coinciden con los que se hacen internacionalmente a los procesos de comicios democráticos en Venezuela.

Pero eso no responde a señalamientos contra la plataforma electoral, más bien a un asunto político.

Escuchamos que, una vez terminado el proceso, el presidente Nicolás Maduro convocó a un diálogo nacional, invitó a los candidatos presidenciales y a quienes no se presentaron a la contienda.

Consideramos que ese diálogo debe dar paso a la concreción de acuerdos reales, ya que es una necesidad del país entero.

Si todos expresan que su política está dirigida a conseguir el bien para la mayoría, deben traducirlo en hechos concretos. Ojalá sea así.

RT: ¿Son verídicos los resultados de las presidenciales de Venezuela?

NM: Las elecciones de la República Bolivariana de Venezuela son netamente confiables. La tecnología disponible, la experiencia desarrollada y el desempeño del CNE, le permiten garantizar un proceso transparente.

Cuando se hacen acusaciones, no se refieren a la plataforma, no se señalan aspectos tecnológicos o administrativos del CNE, sino políticos, que ya no pueden ser controlados por el árbitro electoral y que, en algún momento, podrían llegar a ser parte de los diálogos entre los líderes políticos para llegar a consensos sobre las elecciones en las que participen.

Ernesto J. Navarro