EE.UU.: "A Irán no le estamos pidiendo nada que no les pediríamos a otros países"

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, defendió este martes sus recientes demandas a Irán. Afirma que la Administración Trump no impone a Teherán ninguna exigencia poco realista y que todos los requerimientos que se le hacen a la República Islámica podrían haber sido dirigidos contra cualquier otra nación.

"Reitero que las tareas que Irán tiene que cumplir no son tan difíciles. He visto informes de que son una fantasía y que no pueden suceder, pero estamos pidiendo cosas que son realmente bastante simples en las que, francamente, participan la mayoría de las naciones en el mundo. (…) Era un conjunto de demandas, las demandas que le hacemos al resto del mundo", dijo Pompeo en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado. Además, Washington quiere que Teherán ponga fin a los ataques con cohetes contra Riad, según el Secretario de Estado.

El alto cargo enfatizó en repetidas ocasiones que no se hace ningún enfoque especial hacia Irán, ya que ultimátums similares se aplicarían a cualquier país que repitiera la política de la República Islámica. "No toleraríamos que Islandia hiciera lo que están haciendo los iraníes. No toleraríamos que Chad lo hiciera", puntualizó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Esta semana, Mike Pompeo dio a conocer los planes de Washington para Teherán, que consisten en imponerle "las sanciones más fuertes de la historia" con el objetivo de que tenga que elegir entre "financiar guerras en el extranjero o mantener su economía a flote". En su discurso, Pompeo también defendió la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de retirar a su país del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), que Irán firmó con varios países en 2015.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán respondió que el país "rechaza las acusaciones y mentiras en esta llamada nueva estrategia, y condena la abierta intervención del secretario de Estado de EE.UU. (...) en los asuntos internos y las amenazas ilegales contra un Estado miembro de las Naciones Unidas".