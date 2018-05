"Estoy un poco decepcionado": Trump se muestra insatisfecho con China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su insatisfacción por el debilitamiento del control en la frontera entre China y Corea del Norte en una declaración este martes.

"Cuando hablo de comercio, también tengo muchas otras cosas en mente. Cada vez que hablo con China sobre el comercio pienso en la frontera, porque la frontera es un elemento muy importante en lo que estamos haciendo. Estaba cerrada en gran medida, pero últimamente se ha abierto un poco. Eso no me gusta", afirmó Trump este martes tras su reunión con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en la Casa Blanca.

"Diré que estoy un poco decepcionado, porque cuando Kim Jong-un se reunió por segunda vez con el presidente Xi [Jinping] en China (...) creo que hubo un pequeño cambio de actitud por parte de Kim Jong-un. Eso no me gusta. No me gusta desde el punto de vista de China. Espero que eso no sea cierto, porque tengo una gran relación con el presidente Xi", enfatizó el líder estadounidense.



Trump tampoco se mostró satisfecho con el desarrollo de las negociaciones comerciales con el gigante asiático. "Creo que son un comienzo (...) No estoy satisfecho, pero ya veremos qué pasa. Tenemos un largo camino por recorrer. Pero querría ir bastante rápido. (...) Estamos hablando de miles de millones de dólares que perdemos cada semana. Y entonces estamos buscando ir rápido", destacó.