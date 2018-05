"Nueva arma secreta contra la enfermedad": Robots producen con éxito miniórganos a gran escala

Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle (EE.UU.) han diseñado un sistema automatizado que emplea robots para producir de manera rápida miniórganos humanos a partir de células madre, revela un reciente estudio publicado en la revista Cell Stem Cell.

El avance –denominado por los autores como "nueva arma secreta en nuestra lucha contra la enfermedad"– desarrollará el uso a gran escala de miniórganos en la investigación básica y en el desarrollo de fármacos, aseveró el autor principal de la investigación, Benjamin Freedman.

"Los robots no se cansan"

Para la investigación se utilizó un sistema robótico que inyectó células madre en tubos de ensayo con 384 pocillos en miniatura y luego se controló que aquellas se convirtieran en riñones en un plazo de 21 días. Cada micropocillo contenía al menos 10 organoides y se cultivaron miles de estos en cada tubo.

"Normalmente solo organizar un experimento de esta magnitud llevaría a un investigador todo el día, mientras que el robot puede hacerlo en 20 minutos", explica Freedman. "Además, el robot no se cansa y no comete errores. No hay dudas: para tareas tediosas y repetitivas como esta, los robots hacen el trabajo mejor que los humanos", aseguró el científico.

Curar enfermedades y reemplazar órganos

Además, los investigadores programaron a los robots para que analizaran todo el proceso de creación y desarrollo de los organoides. "El valor de esta plataforma de alto rendimiento es que ahora podemos modificar nuestro procedimiento en cualquier punto, de muchas maneras diferentes, y ver rápidamente cuál de estos cambios produce un mejor resultado", explicó la coautora del estudio, Jennifer Harder.

Por ejemplo, el equipo produjo organoides con mutaciones que causan enfermedad poliquística renal (PKD, por sus siglas en ingles), una afección hereditaria común que afecta a una de cada 600 personas en todo el mundo y con frecuencia conduce a la insuficiencia renal. Los investigadores experimentaron posteriormente con los organoides y encontraron que una proteína llamada miosina puede aumentar significativamente el número y el tamaño de los quistes.

"Fue algo inesperado, ya que no se sabía que la miosina estuviera involucrada en la PKD", admitió Freedman al añadir que durante el estudio se encontró una forma de bloquear la miosina.

Los científicos esperan que futuras investigaciones en relación al uso del nuevo proceso automatizado conduzcan finalmente a un desarrollo exitoso del reemplazo de órganos humanos mediante el uso de células madre genéticamente idénticas a las del paciente.