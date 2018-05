¿Encontrarán al monstruo? Científicos recolectarán muestras de ADN en el lago Ness

Las historias sobre el monstruo el lago Ness abundan, aunque ninguna pudo todavía probar la existencia de la criatura. Por eso, un grupo de científicos recolectará muestras de ADN del agua, que analizarán para conocer qué seres vivos habitan en ella.

Liderados por el profesor Neil Gemmell, de la Universidad neozelandesa de Otago, los especialistas buscarán durante dos semanas muestras de ADN, como piel y escamas, que luego enviarán a laboratorios de Francia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Australia para su análisis, detalló el diario The Independent.

¿Habrá rastros del monstruo?

El investigador piensa que no: "No creo en la idea del monstruo, pero estoy abierto a la idea de que hay cosas por descubrir y no entendidas por completo".

"Tal vez -siguió- haya una explicación biológica a algunas de las historias" que forman parte del folclore escocés desde hace más de 2.500 años.

Tras detallar que lo que buscarán son pequeños fragmentos dejados por los seres vivos del lago, Gemmell aseguró que no tienen "dudas" de que encontrarán "cosas nuevas", por lo que definió la iniciativa como "muy emocionante".

"Si bien la búsqueda de evidencia del monstruo del lago Ness es el 'gancho' de este proyecto, hay una extraordinaria cantidad de nuevos conocimientos que obtendremos del trabajo sobre los organismos que habitan en el lago, el cuerpo de agua dulce más grande del Reino Unido", explicó.