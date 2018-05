Banquero italiano asegura que el sector empresarial del país se opone a las sanciones antirrusas

Antonio Fallico, presidente del Consejo Administrativo del banco italiano Intesa, asegura que las empresas de su país están en contra de las sanciones antirrusas impuestas por Bruselas a Moscú. En una entrevista para RIA Novosti, afirmó que el sector empresarial europeo podría sufrir pérdidas en caso de la llegada de nuevas sanciones por parte del Reino Unido y EE.UU.

"Por ahora se trata solo de amenazas y nada está confirmado, pero esto no significa que en el futuro no vayan a ser impuestas. Lo único que puedo decir es que los negocios no tienen la intención de soportar esto", subrayó Fallico.