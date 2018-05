Estados Unidos pondrá fin a la producción de los misiles Tomahawk

EE.UU. planea dejar de fabricar los misiles de crucero Tomahawk, informa el portal Defense One citando el proyecto de presupuesto de la Marina del país para el año que viene.

Desarrollado en la década de 1980, el misil, que "ha sido un elemento indispensable en todas las acciones militares importantes [de EE.UU.] durante más de dos décadas", supuestamente ya no sirve para los desafíos contemporáneos.

Según el portal, la Marina tiene planeado centrarse en la creación de un arma de ataque de precisión más rápida, sigilosa y más letal, como el nuevo misil antibuque de largo alcance, o AGM-158C LRASM, y el arma de ataque terrestre de próxima generación NGLAW. Las nuevas armas que se estrenarán en 2025 y 2030 respectivamente, y que reemplazarán a los Tomahawk, "podrían ser supersónicas o hipersónicas, aún más precisas, altamente ágiles y efectivas incluso en un desafiante entorno de guerra electrónica".

No obstante, la publicación señala que es posible que las características de las nuevas armas no justifiquen las expectativas de la Marina, a diferencia de los Tomahawk, probados en combate en repetidas ocasiones.



Por ese motivo, Defence One considera que poner fin a su producción mediante una decisión que el Congreso puede tomar en 2019 "es simplemente inaceptable en un mundo peligroso e incierto".