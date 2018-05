Will Smith interpretará en un trío la canción oficial del Mundial Rusia 2018

Será el 15 de julio, antes de la final de la Copa Mundial en el Estadio Luzhnikí de Moscú.

La canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 será interpretada por el famoso actor, compositor y cantante Will Smith, junto con los cantantes Nicky Jam y Era Istrefi, ha anunciado la FIFA.

"Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi interpretarán 'Live It Up', la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018 producida por el DJ y compositor Diplo", ha comunicado el órgano rector del fútbol.

La canción será interpretada el 15 de julio, antes de la final del campeonato, ante 80.000 espectadores en el Estadio Luzhnikí de Moscú. El tema aparecerá en distintas plataformas musicales el 25 de mayo. El 7 de junio se presentará el video musical oficial.

"Es un honor que me hayan pedido que actúe en el Mundial 2018. Este evento global reúne a personas de todo el mundo para divertirse, disfrutar y experimentar la magia del deporte", ha comentado Will Smith.