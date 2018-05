Jefe de las tropas de EE.UU. en Corea del Sur: "La cumbre de Trump y Kim solo ha sido pospuesta"

El jefe de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Corea del Sur, general Vincent Brooks, ha señalado este viernes que la oportunidad de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo norcoreano Kim Jong-un no se ha "perdido, sino se ha pospuesto", informa la agencia Yonhap.

"No me preocupo por eso, porque la oportunidad [de la cumbre] no se ha perdido. Solamente se ha pospuesto", ha remarcado el alto militar.

El inquilino de la Casa Blanca canceló este jueves su cumbre con el líder norcoreano prevista para el próximo 12 de junio, alegando la "rabia y hostilidad" por parte de Pionyang. No obstante, desde Corea del Norte afirman que están "dispuestos a resolver problemas con EE.UU." y mantienen la esperanza de que la reunión aún pudiera ser reprogramada.