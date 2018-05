'La patria está en peligro': Argentina protesta de nuevo contra el acuerdo con el FMI

El obelisco de Buenos Aires es el epicentro de la protesta contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), en Argentina. La jornada que se lleva a cabo este viernes 25 de mayo fue convocada por distintos sindicatos y partidos políticos opositores al gobierno de Mauricio Macri para rechazar el acuerdo que el país está negociando con la entidad financiera con el objetivo de solicitar un préstamo.

La consigna central es 'La patria está en peligro', y fue tomada de una famosa frase de José de San Martín, uno de los héroes de la independencia del país, quien sostuvo que "cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla".

El capital no tiene Patria pero la Patria tiene hombres y mujeres dispuestos a defenderla. No al FMI

#LaPatriaEstaEnPeligro

#25deMayo

Argentina

Entre quienes anunciaron su participación aparece el sindicato de Camioneros, la Corriente Federal de los Trabajadores (conducida por el líder bancario Sergio Palazzo) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). También distintas figuras políticas, de los derechos humanos y artistas han apoyado la protesta, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el periodista Víctor Hugo Morales, y hasta la dirigente social Milagro Sala, detenida en la provincia de Jujuy desde hace más de dos años.

El himno nacional ha sido un elemento clave durante la manifestación, ya que se trata de una fecha patria en la que se recuerda la llamada 'Revolución de mayo', que dio inicio al proceso de independencia de Argentina.

Desde la organización de la protesta cuestionan la negociación con el FMI porque supone un mayor endeudamiento para el país. Asimismo, la entidad suele solicitar a cambio programas de ajuste económico y recortes del gasto público que afectan a la mayoría de la población.

El acuerdo con el FMI

Entre finales de abril y principios de mayo, Argentina vivió una corrida cambiaria que hizo que el peso se devalúe considerablemente frente al dólar. A pesar de los intentos del Gobierno por controlar la situación subiendo la tasa de interés y vendiendo reservas del Banco Central, la divisa estadounidense pasó en pocas semanas de 19 a 25 pesos.

Ante este escenario, el presidente Macri anunció el martes 8 de mayo que el país volvería a pedir dinero al FMI. "Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero", declaró en ese momento el mandatario.

Si bien todavía no se ha cerrado el acuerdo, la entidad financiera ha manifestado su voluntad de "ayudar" a la Argentina. No obstante, la noticia no fue bien recibida entre la población, y desde entonces la consigna de rechazo al FMI pasó a estar presente en casi toda las movilizaciones y protestas callejeras.