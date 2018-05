Putin insta a Occidente a no cruzar la 'línea roja' en las relaciones con Rusia

"No basta con que la OTAN haya llegado a nuestras fronteras, también sospechamos que mañana podría incluir también a Ucrania y desplegar allí radares y sistemas antimisiles de defensa. Existen unos límites, si me entienden, no se puede cruzar la línea roja", dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con periodistas en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. "Respetemos también nuestros intereses", agregó el líder ruso.

Asimismo, Putin lamentó que Rusia sea culpada "de todos los problemas", haciendo referencia a las acusaciones de ciberataques y la presunta injerencia rusa en las elecciones de EE.UU. "Estamos hablando de procesos internos de cada país, en los que no tenemos absolutamente nada que hacer", dijo Putin.

"Hay una clara intención de acusarnos de todo, y este es un enfoque contraproducente y dañino que socava las relaciones internacionales", agregó el presidente ruso.

Las relaciones con Trump

Putin también indicó que no ha habido cambios significativos en sus relaciones con el líder estadounidense, Donald Trump. "En cuanto a mis relaciones con el presidente de EE.UU., no han mejorado ni se han deteriorado. Prácticamente no tenemos un diálogo directo", afirmó el jefe de Estado ruso, que dice que la situación existente se debe al conflicto entre los representantes de la élite estadounidense, y también expresó la esperanza de que en el futuro la necesidad de un desarrollo del diálogo ruso-estadounidense lleve a las partes a la mesa de negociaciones.