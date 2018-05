Putin: "Relaciones entre Rusia y EE.UU. aún dependen de las contradicciones internas de Washington"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, cree que algunos representantes de la élite política de EE.UU. no permiten que Donald Trump construya un diálogo normal con Moscú, apelando, entre otras cosas, a la presunta injerencia de Rusia en las elecciones en el país norteamericano.

"Hasta cierto punto nos convertimos en rehenes de las contradicciones internas de EE.UU. Espero que esto termine algún día, y que la necesidad objetiva de desarrollar las relaciones entre Rusia y EE.UU. nos lleve a la mesa de negociación, donde se abordarán cuestiones de interés mutuo en materia de seguridad, resolución de conflictos en varias regiones y, espero, en el campo de la cooperación económica", subrayó el líder ruso en una reunión con periodistas en el del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

"Debido a consideraciones políticas internas motivadas, como mínimo, por la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, al presidente [de EE.UU.] no le permiten trabajar con nosotros con normalidad", aseguró Putin, citado por la agencia TASS.



"En cuanto a mi relación con el presidente de EE.UU., no ha mejorado ni se ha deteriorado. Prácticamente no tenemos diálogo directo", afirmó el jefe de Estado ruso.