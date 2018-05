Coca-Cola y empresarios mexicanos llaman a no votar por el "populismo"

Empresarios mexicanos hicieron un llamado a no votar por políticos "populistas" en las próximas elecciones presidenciales, en una clara alusión al izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Sin llamarlo por su nombre, líderes de empresas como Femsa (empresa encargada de embotellar y distribuir los productos de Coca-Cola en México), Herdez, Grupo Coppel y Grupo Vasconia, se pronunciaron en contra de las "políticas populistas" e incluso han pedido a sus trabajadores reflexionar su voto a favor del candidato presidencial de Morena y puntero en las encuestas.

Empresarios contra el "populismo" de López Obrador

En un mensaje a sus empleados a través de un video difundido en redes, el presidente del Consejo de Administración de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, recordó que la empresa se vio amenazada por las "políticas populistas" de los expresidentes de México Luis Echevería y José López Portillo. Dos presidentes que impulsaron un modelo económico similar al propuesto por López Obrador.

"Los efectos fueron catastróficos. Tuvimos devaluaciones de más de 100%, tanto en 1976 como en 1982. Muchos mexicanos perdieron sus empleos y a la mayoría de todos se nos redujeron nuestros ingresos de manera muy relevante", expuso el presidente de Femsa.

Por otra parte, el presidente del industrial Grupo Vasconia, José Ramón Elizondo, señaló la necesidad de votar por un candidato que defienda los logros alcanzados en lugar de defender el "populismo".

"Todos estamos muy enojados con los políticos por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad, por los malos servicios, por la falta de oportunidades y todo ello puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar un camino populista, que resulta muy atractivo para mucha gente, pero que ha probado ser equivocado y afectar gravemente a la población".

De manera más abierta, el director General de Grupo Herdez, una empresa de alimentos enlatados y conservas, Héctor Hernández Pons Torres, pidió a sus empleados y colaboradores no apostar por gobiernos que puedan generar una devaluación de la moneda o niveles de inflación similares a los que existían en la década de los 80, en alusión a un modelo proteccionista similar al que propone López Obrador.

"Así como me preocupa el bienestar de nuestra querida empresa, también me preocupa el de ustedes y de sus familias. Yo les sugiero que también tomen las medidas que ustedes consideren en su economía personal para amortiguar un posible deterioro a su patrimonio", afirmó Hernández Pons en una carta a sus empleados difundida por Aristegui Noticias.

En abril pasado, Enrique Coppel, dueño de la cadena de tiendas departamentales que llevan su apellido, hizo un llamado a que el PRI y PAN unieran fuerzas para impedir que ganara López Obrador.

AMLO cuestiona a empresarios

En días recientes, López Obrador dijo haber recibido información de que varios empresarios estaban presionando a sus empleados para que votaran a favor del centroderechista Ricardo Anaya.

"Hoy en la mañana me informaron que algunos empresarios, los de mero arriba, y no todos, porque no quiero generalizar, ya les están mandando cartas y les están pidiendo a sus trabajadores que voten por Anaya. Me dijeron de Coppel, de Aeroméxico y de Telmex", dijo López Obrador de gira por Jalisco, el pasado 22 de mayo.

López Obrador durante un foro con empresarios de Coparmex. México, 17 de mayo de 2018. / Gustavo Graf / Reuters

"Están obligando a todos los trabajadores a votar por Anaya; si no, es probable que pierdan el trabajo. Piden la captura con el celular de los votos, para que quede como constancia de que votaron por Anaya. Comentaron que probablemente les pidieron la credencial. Yo no lo doy como algo cierto, me lo acaban de entregar ahora, pero, por favor, no se metan, dejen en libertad a sus trabajadores, el voto es sagrado, el voto es libre", añadió Obrador.

Las empresas aludidas por Obrador, y una cámara empresarial, Coparmex, rechazaron las acusaciones.

"Deploramos las infundadas afirmaciones de López Obrador que basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa (afiliada a) Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo. La tolerancia, exige respeto", escribió Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Deploramos las infundadas afirmaciones de @lopezobrador_ que basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa @Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo. La tolerancia, exige respeto. pic.twitter.com/vafn00IXNV — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) 23 de mayo de 2018

En un tono similar, Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, también se deslindó a través de un tuit. "Aeroméxico respeta las leyes electorales y los derechos de sus trabajadores. Toda información distinta es falsa", señaló la compañía.

Aeroméxico respeta las leyes electorales y los derechos de sus trabajadores. Toda información distinta es falsa. — Aeroméxico (@Aeromexico) 23 de mayo de 2018

Asimismo, los trabajadores del sindicato de telefonistas negaron haber sido presionados para votar a favor de Anaya.

Respecto al rumor que @lopezobrador_ mencionó que los dueños de @Telmex nos pidieron a los @Telefonistas votar por Anaya, no es así, los trabajadores sindicalizados no hacemos voto corporativo y somos libres al ejercer nuestro derecho democrático — STRMnoticias (@STRMnoticias) 23 de mayo de 2018

A lo largo de la campaña presidencial, López Obrador ha vivido otros enfrentamientos con el sector empresarial, tal como ocurrió cuando planteó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, lo cual provocó una confrontación pública con los empresarios más poderosos del país aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, así como con el millonario Carlos Slim, quienes se pronunciaron a favor de la construcción de la nueva terminal aérea.

Manuel Hernández Borbolla