Israel e Irán habrían llegado a un acuerdo para no enfrentarse más en Siria

Israel e Irán han llegado a un acuerdo sobre los combates en Siria después de que este fin de semana hayan negociado con la ayuda de un mediador jordano no identificado, según un texto publicado en el sitio web saudita Aleph del que informa el diario The Jerusalem Post.

Según esta versión, el vicejefe del Servicio de Iinteligencia de Israel y otros funcionarios de seguridad israelíes y una delegación formada por el embajador de Irán en ese país y otros agentes iraníes coincidieron en un hotel de Amán (Jordania).

Así, Teherán habría prometido no participar en los enfrentamientos entre el Ejército de sirio y guerrilleros opositores que tengan lugar en el suroeste de Siria —cerca de los Altos del Golán y de la frontera jordanoisraelí—, mientras que Tel Aviv habría acordado no intervenir en esos combates mientras no haya representantes de Hezbolá u otros militantes a los que apoyan los iraníes.

Al parecer, el interlocutor jordano facilitaba que los dos grupos se comunicaran: ambas partes estaban en dos cuartos vecinos del mismo establecimiento y habrían establecido ese pacto muy rápido, algo que "sorprendió mucho a la delegación israelí".