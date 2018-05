Argentina entre los 'favoritos' del 'Mundial de Economía'

Un estudio publicado recientemente comparó la situación económica de los 32 países que competirán durante la Copa del Mundo.

Un informe titulado 'El Mundial Económico', publicado recientemente por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV, Argentina), tomó como referencia a los 32 países que competirán en la Copa del Mundo de este año e hizo una comparación de sus coyunturas económicas.

El documento se centra principalmente en el desempeño de Argentina en relación con los otros países y evalúa distintas variables de la economía de la nación suramericana.

Liderando la tabla de posiciones

Los aspectos que más podrían acercar a Argentina a salir 'campeón' del Mundial de Economía, según el informe, son la inflación y la devaluación de su moneda.

Subcampeones de devaluación

La tasa de inflación del 2017, en porcentaje consolidado anual, ubica a la Argentina en el segundo puesto de los mundialistas, solo detrás de Egipto. "No obstante, no se da por vencida y, tras la devaluación de mayo, no sería descabellado pensar en Argentina ocupando la primera posición de este ranking", sentencia el documento.

Respecto a la devaluación de la moneda, Argentina se encuentra entre los cinco países mundialistas cuyas monedas se depreciaron más de un 20 % en los últimos dos años. Nuevamente detrás de Egipto, Argentina se encuentra en el segundo puesto. Le siguen Nigeria, Irán y Túnez, respectivamente.

Sin embargo, el informe resalta que estas estimaciones no contemplan la fuerte depreciación del peso durante los meses de 2018, lo cual podría llevar a Argentina a ser el líder en términos de devaluación.

Otra categoría en la que Argentina se muestra competitiva, es en el de las economías deficitarias. El informe sostiene que para una correcta comparación entre países, los balances de cuenta corriente deben dividirse en función del PIB nacional, dimensionando el déficit o superávit de un país de acuerdo a su tamaño.

"Según esta línea de análisis, la Argentina ocupa el puesto cinco, cerrando ese podio con tres países africanos y dos latinoamericanos. Argentina ocupa dicho puesto con un 4,7 % de déficit de cuenta corriente sobre PIB, debajo de Panamá (-6,1 %), Egipto (-6,5 %), Senegal (-9,4 %) y Túnez (-10 %)", resalta el documento.

Argentina también se 'destaca' en este mundial económico en materia de importaciones. Luego de Rusia, Senegal e Islandia, Argentina ocupa el cuarto puesto en cuanto al aumento de las importaciones. No obstante, solo Senegal y Argentina tienen un déficit elevado de cuenta corriente vinculado a este crecimiento.

"Si bien Rusia e Islandia aumentaron potencialmente sus importaciones en el 2017, no tuvo los efectos negativos que sí sufrió nuestra balanza externa", reza el informe.

Por otra parte, el déficit interno o déficit fiscal total también sitúa a la Argentina arriba en la tabla de posiciones. Si se tiene en cuenta el porcentaje que ocupa el déficit fiscal dentro del PIB, incluyendo los pagos de intereses de deuda, "Argentina ocupa el cuarto puesto entre los países que participan del mundial de fútbol. Es decir, que es el cuarto país con el déficit fiscal más alto, con un 6,1 % del producto nacional. Solo es superado por Nigeria (-7 %), Arabia Saudita (-8,3 %) y Egipto (-9,8 %).