Un tuit y "los países de mierda" podrían costarles el Mundial 2026 a EE.UU., Canadá y México

Una serie de comentarios polémicos del presidente de EE.UU., Donald Trump podrían perjudicar la candidatura tripartita de Canadá, México y EE.UU. para acoger la Copa Mundial de 2026 entre los círculos de funcionarios de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

Según empleados no identificados del organismo citados por Financial Times, "el efecto de Donald Trump" habría dado un impulso a la candidatura de Marruecos para el Mundial 2026. En particular, uno de los funcionarios de la FIFA precisó al diario que la mayor preocupación está vinculada con el hecho de que Trump llamara a una serie de estados africanos "países de mierda".

Otra preocupación de la FIFA radica en el intento de Trump de prohibir a los ciudadanos de una serie de países de Oriente Medio que viajaran a EE.UU. La ley propuesta por el mandatario hace un año solo estuvo vigente desde 27 de enero hasta 16 de marzo, pero no gustó en la FIFA.

La relación con determinados países extranjeros no es la única razón por la que la candidatura conjunta de EE.UU., México y Canadá puede perder enteros ante los funcionarios de la FIFA. De hecho, parece que Trump no solo perdió el respaldo de los funcionarios de la FIFA por su polémica controversia, sino porque también violó a las reglas éticas del organismo rector del fútbol.

En este sentido, Trump publicó hace un mes un tuit en el que hablaba de "una fuerte candidatura conjunta de EE.UU. con México y Canadá", y afirmaba que sería "una vergüenza" que "países a los que siempre apoyamos ejercieran presión en contra la candidatura de EE.UU.". Su mensaje concluía con la pregunta: "¿Por qué debemos seguir respaldando a esos países que no nos respaldan [incluso en la ONU]?".

"Por lo general, no podemos hacer comentarios sobre declaraciones particulares en el contexto del proceso de selección. Solo podemos referirnos a las regulaciones de la FIFA", dijo el organismo sobre el particular a través de un comunicado recogido por Reuters.

Según las reglas éticas de la FIFA, no se puede ejercer ninguna presión política en el proceso de la selección de candidaturas.

La próxima Copa Mundial arrancará en Rusia el 14 de junio de 2018, mientras que el de 2022 se desarrollará en Qatar y, por primera vez en la historia de la FIFA, se celebrará en el invierno.