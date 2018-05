NYT: Trump pidió a Sessions mantenerse al control de la investigación sobre Rusia tras su recusación

En marzo de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump pidió al fiscal general Jeff Sessions que revocara su decisión de inhibirse en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, reporta The New York Times.

La solicitud fue formulada durante una reunión que sostuvieron ambos en la residencia Mar-a-Lago de Trump, poco después de la recusación del fiscal. "Trump, quien le había dicho a sus asistentes que necesitaba una persona leal que supervisara la investigación, reprendió a Sessions y le dijo que debía revertir su decisión, una solicitud inusual y potencialmente inapropiada", escribe el medio.

De acuerdo con los datos de The New York Times, el fiscal rechazó la solicitud de Trump. Esta confrontación, no reportada antes, está siendo ahora investigada por el fiscal especial Robert Mueller.

El medio señala que el interés de Mueller hacia el asunto es mostrar "el papel inadvertido de Sessions como un testigo clave" en la indagación sobre si Trump trató de obstruir la investigación referente a una presunta injerencia de Rusia. Además, indica el rotativo, apunta que la investigación de la posible obstrucción es más amplia de lo que se cree y abarca no solo las relaciones de Trump con el exdirector del FBI James Comey, sino también con Sessions.

El periódico resalta que la decisión inhibitoria de Jeff Sessions, quien había sido uno de los aliados políticos más cercanos de Trump, resultó muy devastadora para el presidente. Sus relaciones se enfriaron notablemente y, según el diario, en los meses posteriores el mandatario atacó verbalmente al fiscal en público y privado, y planteó ante Reince Priebus, entonces jefe de Gabinete de la Casa Blanca, la necesidad de exigirle su renuncia.