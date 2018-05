Científicos avisan para quiénes es más peligroso el alcohol (incluso en cantidades moderadas)

Un grupo de investigadores británicos encontró una nueva vinculación entre el alcohol, los genes y las enfermedades del corazón estudiando las versiones defectuosas del gen portador de la proteína titina. Según los científicos, dicha mutación genética puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardiaca entre las personas que beben cantidades moderadas de alcohol, informa Science Daily.

Los investigadores del Imperial College de Londres estudiaron el caso de 141 pacientes con cardiomiopatía dilatada, una patología en la que el consumo crónico de alcohol lleva a sufrir fallos cardiacos, revela su estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology. Los especialistas detectaron que el gen defectuoso podía contribuir a una aceleración de esta condición, después de encontrar que el 13,5% de los pacientes con esta enfermedad sufrían esta mutación de titina, un porcentaje mucho mayor que el número de portadores de la mutación existentes entre la población general.

Estos resultados apuntan a la posibilidad de que esta predisposición genética puede provocar insuficiencia cardiaca debido al consumo de alcohol. De esta manera, los familiares de las personas con esta enfermedad también podrían tener mayor riesgo de sufrirla, según los especialistas.

La titina contribuye al mantenimiento de la elasticidad de los músculos del corazón. Las versiones defectuosas del gen provocan una cardiopatía dilatada, donde los músculos del corazón se hacen en más finos, un hecho que conlleva el desarrollo de insuficiencias cardiacas que ponen en riesgo la vida de las personas.

Además, los especialistas estudiaron a otros 716 pacientes con cardiomiopatía dilatada que no consumían cantidades altas de alcohol y descubrieron que incluso un consumo moderado de bebidas alcohólicas afectaba a la capacidad de bombeo del corazón en las personas que sufrían de la modificación genética.