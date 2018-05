Moción de censura contra Rajoy: ¿Qué posibilidades hay de que prospere?

Se suceden las declaraciones de los líderes políticos españoles con motivo de la moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se debate este jueves y viernes en el Congreso de los Diputados.

Si prospera, supondrá el cese de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y el candidato socialista, Pedro Sánchez, será el encargado de la formación de un nuevo Gobierno. Para ello, sin embargo, debe contar con el apoyo de la mayoría de los 350 diputados que componen la Cámara legislativa española.

¿Por qué se presenta una moción de censura?

El principal partido de la oposición presentó una moción de censura tan solo un día después de que se conociese la sentencia del caso Gürtel, el pasado 25 de mayo, en la que fueron condenadas 29 de las 37 personas acusadas inicialmente. Destaca la pena de 33 años de prisión al que fue tesorero del Partido Popular (PP) durante más de 25 años, Luis Bárcenas, quien también deberá abonar una multa de 44 millones de euros.

La sentencia también condena al PP como partícipe a título lucrativo al pago de 245.000 euros. El tribunal considera acreditado que la formación dirigida por Rajoy se financió de manera ilegal desde su creación en el año 1989, manejando una contabilidad B al margen de la oficial. Los hechos que abarca la sentencia se produjeron entre los años 1999 y 2005. Otros exaltos cargos del PP también han sido condenados a altas penas, como Pablo Crespo, exsecretario general del PP gallego, sentenciado a 37 años de cárcel.

El presidente Mariano Rajoy con el líder socialista Pedro Sánchez en Moncloa. 6 de julio de 2017. / Juan Medina / Reuters

En este juicio el presidente Mariano Rajoy fue citado como testigo, siendo la primera vez en la historia de España que un presidente acude al juzgado en esa calidad. La sentencia, además, dice que su testimonio no es creíble.

Se trata de la segunda moción de censura que enfrenta Rajoy en esta legislatura. La primera fue defendida hace menos de un año por Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, pero no contó con los apoyos suficientes para prosperar. En este sentido, es también la primera vez en la historia de la democracia española que un Gobierno enfrenta dos mociones de censura en una misma legislatura. De hecho solo se habían producido otras dos con anterioridad, en 1980 y 1987.

¿Con qué apoyos cuenta Sánchez?

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, parte con los apoyos de los 84 votos de su grupo parlamentario en el Congreso. Para que prospere su iniciativa debe conseguir el apoyo de al menos 176 diputados, la mitad más uno de la Cámara.

Apoyo de Podemos desde el principio

Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha mostrado su apoyo a Sánchez desde el primer momento sin imponer ningún tipo de condiciones. Para Iglesias, echar al Partido Popular del Gobierno es una prioridad. Podemos tiene 67 diputados.

🗨 "Vamos a apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez. Nuestra primera opción: un gobierno progresista. Nuestra segunda opción: trabajar para que haya elecciones generales lo antes posible" @Pablo_Iglesias_pic.twitter.com/z6Bd9YDVDY — PODEMOS (@ahorapodemos) 29 de mayo de 2018

En las últimas horas ha hecho otro movimiento, y es ofrecerse para presentar una nueva moción de censura si esta no prospera. La suya contaría con un candidato de consenso y tendría la única finalidad de convocar elecciones anticipadas. Este movimiento se observa como una presión al Partido Nacionalista Vasco (PNV) para que apoye la moción de Sánchez, pues el grupo vasco no está interesado en que se anticipen los comicios.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se suma a la moción

Esquerra Republicana de Catalunya, uno de los dos partidos independentistas que sustentan el Gobierno catalán, ya ha mostrado su apoyo a la propuesta de Sánchez. Para ERC también es prioritario la marcha del PP del Gobierno, además de por los escándalos de corrupción, por su gestión del proceso catalán.

.@gabrielrufian al PSOE: "Guárdense de los barones que les dicen que mejor con ladrones que con republicanos. Nos hace la misma poca gracia votar con ustedes que a ustedes votar con nosotros, pero echar a ladrones y a carceleros de la Moncloa no es una opción, es una obligación" pic.twitter.com/R9wG0bnEvo — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 30 de mayo de 2018

Los independentistas esperan que con Sánchez en la Moncloa se de más peso a las negociaciones políticas y menos a los procesos judiciales. ERC tiene 9 diputados.

La indeterminación de PDeCat

El Partido Demócrata europeo de Catalunya (PDeCat), partido del presidente catalán Quim Torra, a pesar de también considerar prioritaria la marcha del PP del Gobierno de España, había mostrado cierta indeterminación desde que se conoció la presentación de la moción de censura.

☑️ @carlescampuzano després de la Junta de Portaveus al @Congreso_Es: "Nosaltres al @PSOE li volem traslladar una idea molt simple: Han de decidir si aquesta moció de censura és simple postureig o si de veritat pretenen fer fora Rajoy i iniciar un nou cicle polític" pic.twitter.com/rczBUg7dto — Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) 28 de mayo de 2018

Hoy, Carles Campuzano, portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, ha manifestado que votará lo mismo que su socio en el Gobierno catalán, ERC. PDeCat tiene 8 escaños.

Nueva Canaria

El único diputado de la formación, Pedro Quevedo, ya ha anunciado que apoyará la moción presentada por los socialistas.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) pendiente de los Presupuestos

El Partido Nacionalista Vasco aseguró este martes a través de su portavoz parlamentario Aitor Esteban que aún no habían decidido una postura acerca de la moción de censura.

Los vascos están pendientes de dos cuestiones. Por un lado tienen interés en que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado, que el PP aprobó recientemente en el Congreso. Sin embargo, todavía tienen que ser aprobados en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta y podría tumbarlos si la moción saliera adelante.

Por otro lado, no quieren un adelanto electoral que podría dar como vencedores a Ciudadanos y son partidarios de alargar la legislatura. El PNV tiene 5 diputados. Y son indispensables para sacar adelante la moción de censura.

Compromís muestra claramente su apoyo

Joan Baldoví, portavoz del grupo parlamentario valenciano, ya ha reiterado en varias ocasiones su respaldo a la iniciativa de Sánchez. Compromís tiene 4 parlamentarios.

Euskal Herria Bildu no aclara su postura

📽 Sería de justicia poética que independentistas vascos y catalanes echemos a Rajoy y su gobierno @ArnaldoOtegi en @radioeuskadipic.twitter.com/A73YExZrC7 — EH Bildu (@ehbildu) 30 de mayo de 2018

Los nacionalistas vascos encabezados por Arnaldo Otegi no aclaran su postura, aunque son partidarios de destronar a Rajoy del Ejecutivo nacional. Tienen 2 escaños.

¿Y si no prospera?

Si la moción no sale adelante, caso que se daría si el PNV no apoya la propuesta, el Gobierno de Rajoy continuaría la legislatura, pero ya hay varios partidos que han anunciado diversos movimientos.

Ciudadanos, partido dirigido por Albert Rivera, ha afirmado que no apoyará la moción de Sánchez, porque es partidario de adelantar las elecciones generales, debido a que las últimas encuestas son muy positivas para su formación, según las cuales podría incluso doblar o triplicar sus actuales 32 diputados.

Así, si la iniciativa de Sánchez no sale adelante, apuesta por la presentación de otra moción con una finalidad instrumental. Se trataría de proponer un candidato de consenso que tras ser investido presidente procediera a la convocatoria de los nuevos comicios. Rivera no puede hacerlo porque en España son necesarios al menos 35 diputados para presentar una moción.

Como Rajoy sigue enrocado tras la condena por corrupción hemos ofrecido al PSOE una moción consensuada para ir a elecciones y que los ciudadanos decidan el futuro de España. Sánchez dice que quiere el sillón y pactar con separatistas y populistas. Así, no. https://t.co/dk8apVClKr — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 30 de mayo de 2018

Es aquí donde cobra sentido las últimas declaraciones de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha dicho que si Sánchez no logra encabezar un Gobierno, ellos están dispuestos a encabezar esa moción de censura que facilite la posterior convocatoria de elecciones. Esta jugada supone también una presión para el PNV para que apoye a Sánchez.

Antes de la moción, ¿se puede producir algún movimiento?

Sí. En las últimas horas circulan rumores sobre una acción inesperada que hasta ahora no se había contemplado. Se trataría de la dimisión de Mariano Rajoy. El presidente solo podría dimitir antes de que comenzara el debate sobre la moción de censura, es decir, antes de las 9 de la mañana de este jueves.

La posibilidad de que Rajoy dimita sobrevuela las horas previas a la moción de censura https://t.co/Jq6Rv8kpBV — Ignacio Escolar (@iescolar) 30 de mayo de 2018

Si se llegara a dar, no tendría lugar la moción de censura, pues va dirigida contra el presidente del Ejecutivo, que es quien nombra a los miembros del Gobierno. Por ello, los diputados del Congreso tendrían que volver a votar a un nuevo presidente, que tras ser investido procedería al nombramiento de un nuevo Gobierno. No se procedería a convocar elecciones hasta que se agotara la legislatura, a no ser que la Cámara no acordase la investidura no un nuevo presidente.

¿Qué es la trama Gürtel?

La trama Gürtel es una trama de corrupción bautizada así debido a su cabecilla, Rafael Correa. Gürtel es correa en alemán.

Su extensión es tal que ha sido dividida en 7 piezas judiciales. La sentencia conocida la semana pasada, es la primera que se dicta y ha condenado a 29 personas a un total de 351 años de cárcel, entre los que se encuentran miembros de la trama, familiares, políticos y empresarios. La mayor pena ha sido para Correa, con 51 años, su número dos Pablo Crespo ha sido condenado a 37 años y Luis Bárcenas, extesorero del PP, a 33 y una multa de 44 millones. La exministra de Sanidad Ana Mato ha sido condenada como partícipe a título lucrativo.

Este caso juzgó una red de concesiones y contratos públicos fraudulentos, entre 1999 y 2005, en varias regiones y municipios en los que el PP gobernaba con mayoría absoluta en esos años. El propio partido se benefició de parte del dinero sustraído para financiar ilegalmente sus actividades y algunos miembros de la formación desviaron las partidas a sus cuentas personales.

Correa y Crespo organizaron un entramado de sociedades, utilizando sus contactos con responsables del PP, para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, mediante el pago de comisiones y dádivas, y ocultaron además al fisco las ganancias, que ascienden a más de 40 millones de euros.

Posteriormente, el cabecilla de la red sufragó de manera irregular campañas electorales del PP. Estas actividades se llevaron a cabo en regiones y municipios donde la formación política tenía mayoría absoluta en aquellos años: las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, los municipios de Estepona, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, así como en la capital española.

